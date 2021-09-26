انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي السنوي الخامس لجمعية جنوب الوادي

تشهد جامعة أسيوط انطلاق المؤتمر العلمي السنوي الخامس لجمعية جنوب الوادي المصرية لأمراض الصدر والحساسية، اليوم، تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، وبحضور الدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد مصطفى متولي الأستاذ بقسم الأمراض الصدرية رئيس جمعية جنوب الوادي، وبمشاركة لفيف من رواد أمراض الصدر والحساسية من مختلف الجامعات المصرية .

المؤتمر يناقش العديد من الموضوعات حول علاج فيروس كورونا

وأوضحت الدكتورة مها غانم أن المؤتمر يقام خلال الفترة من 26 إلى 27 من سبتمبر الجاري ويناقش العديد من الموضوعات الهامة حول الحديث عن علاج فيروس كورونا وتشخيص أمراض الصدر وطرق علاجها المختلفة وذلك بحضور اللجنة العلمية المختصة ببروتكول العمل والعلاج لفيروس كورونا، كما يناقش العديد من المحاور الخاصة بالأمراض الصدرية مثل «الربو والحساسية وارتفاع ضغط الشريان الرئوي، ومناظير الصدر»، وذلك بمشاركة نخبة من أساتذة الأمراض الصدرية من مختلف الجامعات المصرية من بينها «المنيا، سوهاج، قنا، أسوان، الإسكندرية، عين شمس، القصر العيني، وزارة الصحة، وجامعة الأزهر بأسيوط» .

ومن المقرر أن تشهد أعمال المؤتمر ورشتيّ عمل تتناول الأولى الكي بالتبريد والأرجون بلازما لعلاج أورام الرئة والتدريب على المناظير والكي بالتبريد، والثانية حول تشخيص ارتفاع ضغط الشريان الرئوي بالقسطرة وذلك بمناسبة افتتاح وحدة تشخيص ارتفاع ضغط الشريان الرئوي بقسم الصدر بكلية الطب الجامعة، لافتاً إلى أن المؤتمر سوف يشهد تكريماً مميزاً لمجهودات شباب أطباء مستشفيات العزل الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة من بينها مستشفى الصدر والحميات وأبوتيج تقديراً لجهودهم خلال فترة انتشار فيروس كورونا في المراحل السابقة .