رئيس جامعة أسيوط يجدد الثقة في عدد من وكلاء وعمداء الكليات

أصدر الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عدد من قرارات التعيين الجديدة بعدة كليات، تضمنت تجديد تعيين الدكتورة انتصار محمد يونس الأستاذ بقسم تمريض النساء والتوليد والصحة الإنجابية، بكلية التمريض بالجامعة، وكيلة للكلية لشئون التعليم والطلاب لمدة ثلاث سنوات .

تجديد الثقة في عميدة ووكيل معهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية

وفي سياق متصل، أصدر رئيس جامعة أسيوط قرارات جديدة بمعهد بحوث دراسات البيولوجيا الجزيئية بالجامعة، وتضمنت تجديد ندب كلاً من الدكتورة أسماء عبدالناصر أحمد حسين الأستاذ بقسم الأمراض المشتركة بكلية الطب البيطري، للقيام بأعمال عميدة المعهد، والدكتور عمرو محمد عبد الفتاح محمد الأستاذ بقسم طب الحيوان بكلية الطب البيطري، للقيام بأعمال وكيل المعهد، وذلك لمدة عام.

تعيين رؤساء أقسام جدد في عدد من الكليات

كما شملت القرارات تعيين الدكتورة فايزة أحمد أحمد السيد الأستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية بالجامعة رئيساً للقسم حتى بلوغها السن القانونية للمعاش.

وفى كلية العلوم قرر رئيس الجامعة تعيين كلاً من الدكتور جمال حسن عبدالصبور الأستاذ بقسم علم الحيوان بالكلية، رئيساً للقسم، والدكتورة إيمان مصطفى محمد عبدالعال الأستاذ بقسم النبات والميكروبيولوجي، رئيساً للقسم، حتى بلوغهما السن القانونية للمعاش .

كما تضمنت القرارات تعيين الدكتور جمال يحيى بغدادي شعيب الأستاذ بقسم هندسة التعدين والفلزات بكلية الهندسة، رئيساً للقسم وذلك لمدة ثلاث سنوات .