35 مرشحا يتنافسون على مقاعد مجلس إدارة نادي أسوان الرياضي

تقدم 35 مرشحا محتملا للمنافسة على مقاعد مجلس إدارة نادي أسوان الرياضي، بينهم 3 مرشحين على مقعد الرئاسة و3 على مقعد النائب، ومرشحين اثنين على مقعد أمين الصندوق، و21 مرشحا على 5 مقاعد عضوية فوق السن، و6 مرشحين على مقعدي العضوية تحت السن.

وتنشر «الوطن» أسماء المرشحين المحتملين لخوض انتخابات مجلس إدارة نادي أسوان الرياضي والتي من المقرر عقدها بمقر النادي بمنطقة «أطلس»، في مدينة أسوان 13 نوفمبر المقبل.

3 مرشحين لرئاسة النادي

وتقدم 3 مرشحين لخلافة اللواء أحمد سليمان رئيس نادي أسوان الحالي، وهم «المستشار الشافعي صالح، والدكتور حسن عبد القادر عبدالجواد، والكابتن يوسف عبدالحي حسين».

3 مرشحين على مقعد نائب رئيس مجلس الإدارة

كما تقدم 3 مرشحين لمقعد نائب رئيس مجلس إدارة نادي أسوان الحالي وهم «محمد أحمد صالح، محمد رضا محمد، وياسر حمدي منيب»، وتقدم مرشحين اثنين لأمانة الصندوق وهما «أبوالحسن الشاذلي، ومحمد سيد حامد».

21 مرشحا لمقاعد العضوية فوق السن

اما مقاعد العضوية فوق السن، يتنافس على مقاعدها الخمسة 21 مرشحا، أسماؤهم كالتالي :

١- أحمد فكري ابراهيم

٢- أحمد ناصر جلال

٣- إيهاب محمد منصور

٤- تامر حسين محمد مرسال

٥- دعاء إبراهيم محمود

٦- سيف الدين محمد حسن

٧- صلاح احمد جمعة

٨- طارق عبد الوهاب

٩- عبدالجليل الطاهر

١٠- محمد جمعة عبدالشكور

١١- محمد حمدان علي

١٢- محمد حساني علي

١٣- محمد حمدي محمد عباس

١٤- محمد عبدالمنعم عبدالرحمن

١٥- محمد محمود عبدالرحيم

١٦- محمد محمود يوسف

١٧- محمود محمد عبده حنفي

١٨- محمود مصطفي عبدالله سليم

١٩- مصطفي حمدي امين

٢٠- نجاة سيد علي

٢١- وليد رزق بدر عبدالحفيظ

6 مرشحين للعضوية تحت السن

كما يتنافس 6 مرشحين على مقعدي العضوية تحت السن وهم:

١- الأمين أحمد فؤاد زاهد

٢- خالد جمال عبد الناصر حسن

٣- محمد عنتر فراج

٤- مصطفي سيد سليمان

٥- معتز ربيع هلال

٦- يوسف عبدالغني عبدالله

وبحسب تصريحات عادل عواض النور المدير التنفيذي لنادي أسوان الرياضي، من المقرر أن يعقد مجلس الإدارة برئاسة اللواء أحمد سليمان اجتماعا خلال الأسبوع الجاري، لمراجعة ملفات المرشحين للتحقق من توافر الشروط اللازمة للترشح وإعداد قائمة بالأسماء مرتبة ترتيبا أبجدياً.

وتابع أنه سيجري إخطار مديرية الشباب والرياضة بأسوان بملاحظات مجلس الإدارة على المرشحين إن وجدت وإعلان ذلك بمقر النادي والموقع الإلكتروني.

الشباب والرياضة تشرف على الانتخابات

وأضاف أن مديرية الشباب والرياضة بأسوان والمفوضة من اللجنة الأوليمبية ستقوم بالإشراف على الانتخابات بإخطار النادي رسميا بأسماء المستبعدين من الترشيح إن وجدوا، تمهيدا لإعلان الكشوف النهائية للترشح قبل إجراء الانتخابات المقررة يوم 13 نوفمبر القادم من خلال دعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد لنادي أسوان الرياضي.