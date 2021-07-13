«عطية»: توفير أوجه الدعم لبقاء نادي أسوان بالدوري الممتاز

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، حرصه على تذليل كافة العقبات والتحديات أمام مسيرة نادي أسوان الرياضي، مع توفير كافة أوجه الدعم من أجل تحقيق نتائج إيجابية في المباريات الـ7 المتبقية للفريق في الدوري الممتاز، لضمان استمرار مسيرة النادي والبقاء في دوري الأضواء الموسم القادم.

جاء ذلك أثناء اجتماع المحافظ مع اللواء أحمد سليمان، رئيس نادي أسوان الرياضي، اليوم الثلاثاء، حيث كشف اللواء أشرف عطية عن أنه تم عرض مشكلة الكهرباء بإستاد أسوان الرياضي على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أثناء زيارته الأخيره للمحافظة، ولذا تم التنسيق لاستضافة إستاد «بتروسبورت» للمباريات المتبقية للفريق في الدوري الممتاز، لحين الانتهاء من صيانة شبكات الكهرباء بإستاد أسوان.

ووجه محافظ أسوان شكره إلى إدارة النوادي بالقوات المسلحة، ووزارة الشباب والرياضة، على الاستمرار في دعم مسيرة فريق كرة القدم بنادي أسوان، حيث تم الحصول على مزايا عديدة، وخاصةً في توفير الإقامة والإعاشة بأحد الفنادق المتميزة بالقاهرة، لتخفيف أعباء ومشقة السفر على لاعبي الفريق والجهاز الفني، مطالباً من الفريق بضرورة التركيز في المرحلة القادمة لتحقيق النتائج المرجوة، والتي تتناسب مع تطلعات الجماهير الأسوانية.

ومن جانبه، وجه اللواء أحمد سليمان وأعضاء مجلس الإدارة الشكر إلى محافظ أسوان، على دعمه المستمر للنادي، وحرصه على تحقيق الأهداف المنشودة، وفى مقدمتها الاستمرار في مسيرة دوري الأضواء، باعتباره من أشهر الأندية الجماهيرية بالصعيد.