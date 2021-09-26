اتهام سائق ميكروباص بالتحرش بـ5 أطفال بشبرا: تعالوا صلحوا الفانوس «فيديو»

في أحد شوارع منطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، توقف سائق ميكروباص بجانب الطريق بدعوى إصلاح سيارته، وعندما مر عليه طفلين، استوقفهما طالبًا منهما مساعدته في إصلاح السيارة، وبعد دقائق اصطحب طفلة أمام باب السيارة بعيدًا عن عيني أخيها، ووضع يده على مناطق حساسة بجسدها، هذا المشهد وثقته إحدى كاميرات المراقبة التابعة لمحل في الشارع نفسه.

تحكي هدى محمد، إحدى سكان المنطقة، أنها كانت تنتظر عودة أبنائها الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و11 عامًا من درس تحفيظ القرآن، وفوجئت بهم يرتجفون وهم يحكون الموقف الذي تعرضوا له في الشارع، إذ طلب منهم سائق ميكروباص مساعدته في تركيب فانوس السيارة، ثم تحرش بابنتيها بعد نجاحه في إبعادهما عن شقيقهما الذي كان معهم، بحسب حديث الأم لـ «الوطن».

الأطفال الثلاثة يكشفون واقعة التحرش

تروي «هدى»، أنها طلبت من أبنائها وصف المكان الذي شهد الواقعة، ثم توجهت إليه وطلبت من صاحب محل بالشارع تفريغ الكاميرات، لتجد أن السائق على مدار نصف ساعة، تحرش بـ5 أطفال، من بينهم أولادها الثلاثة، لتقرر الذهاب إلى قسم أول شرطة شبرا الخيمة، وتحرر محضرًا ضد السائق.

تشعر «هدى» بالحزن على ما تعرض له أبنائها: «أولادي قالوا لي في واحد نده علينا يا ماما وأحنا َماشيين في الشارع، وقال تعالوا امسكو الفانوس ده على لما أربط المسمار، ووصفوا لي التحرش اللي حصل والمكان، فنزلت أدور على السواق والعربية، هو كان راكن جنب السنترال، فدخلت السنترال وطلبت منهم تفريغ الكاميرات عشان آخد رقم العربية وأحرر به محضر».

القبض على المتحرش في اليوم نفسه

في اليوم نفسه، استجابت الشرطة للمحضر التي قدمته الأم، وقبضت على السائق المتحرش البالغ من العمر 29 عامًا، وعرفت أنه متزوج ولديه أطفال، وتعود على التحرش بالأطفال، وله وقائع كثيرة سابقة، بحسب ما عرفته «هدى»، ووصفته خلال حديثها لـ «الوطن».