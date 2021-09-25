القبض على متحرش النساء في مدينة الطائف بالسعودية بعد رصده بـ«فيديو»

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، عن القبض على متحرش النساء، وهو مقيم في مدينة الطائف بالسعودية، إثر تحرشه بالنساء في عدد من الأماكن العامة بمحافظة جدة، عقب رصده في مقطع فيديو، موضحة أن المتابعة الأمنية تمكنت من القبض على المقيم المتحرش، واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وإحالته إلى فرع النيابة العامة في جدة بالمملكة العربية السعودية.

وفي التفاصيل، أجرت شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم السبت، القبض على متحرش النساء بمدينة الطائف بالسعودية، بتهمة التحرش بالنساء في عدد من الأماكن العامة في محافظة جدة، التابعة لمنطقة مكة، وأوضح الأمن العام السعودي أن المقيم المتحرش في العقد الرابع من عمره.

القبض على متحرش النساء في مدينة الطائف بالسعودية

وأوضحت الشرطة السعودية، في بيان اليوم، أنها تمكنت من القبض على متحرش النساء بمدينة الطائف بالسعودية، واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

ووثقت وزارة الداخلية السعودية فيديو، أثناء ملاحقة متحرش النساء في مدينة الطائف بالسعودية.

السعودية تطبق نظام مكافحة التحرش منذ 2018

وينص نظام مكافحة التحرش، الذي تطبقه السعودية منذ عام 2018، على فرض عقوبات مشددة تتضمن السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامات مالية باهظة، كما جرى إضافة تعديل على النظام يتمثل في التشهير بالمتحرشين.

وقبل نحو أسبوعين، أوقفت شرطة منطقة عسير مواطنا في العقد الرابع من عمره، عقب رصده بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يتحرش بامرأة بأحد الطرق الرئيسة بمدينة أبها.

يشار إلى أن المملكة العربية السعودية، فتحت الباب للنساء، بالمشاركة في سوق العمل والحياة العامة بصورة أكبر من ذى قبل، وسنت الكثير من القوانين لصالحهن، منها السماح بقيادة السيارات، ودخول ملاعب كرة القدم، وقاعات السينما، وحضور الفعاليات الفنية والثقافية والترفيهية، وهو ما لم يكن مسموحا به للنساء قبل ذلك.