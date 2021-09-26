موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2021.. تبدأ الجمعة

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2021، لنحو 10 ملايين و500 ألف مواطن، بدءًا من يوم الجمعة القادمة الموافق 1 أكتوبر2021، حيث تقوم الهيئة القومية للتأمينات بتحويل جميع الحسابات الخاصة بأصحاب المعاشات على البنوك ومكاتب البريد، قبل موعد صرف المعاشات، استعدادًا لصرفها من ماكينات البنوك والبريد، وكذلك من خلال شركة منافذ شركة فوري.

صرف معاشات شهر أكتوبر 2021 من أي ماكينة صرف آلي

وأكد مصدر بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، لـ«الوطن»، أنه تم إغلاق جميع منافذ الصرف الخاصة بالتأمينات، مشيرًا إلى أن كل صاحب معاش يحمل بطاقات الصراف الآلي يستطيع صرف معاش شهر أكتوبر 2021 من أي ماكينة صراف آلي، بدءا من مساء يوم الخميس الموافق 30 سبتمبر 2021، مشيرا إلى أنه يتم العمل على «تفعيل كارت ميزة» من خلال استبدال «بطاقات صرف المعاشات القديمة» البلاستيكية ببطاقة ذكية عالية التأمين «ميزة».

صرف المعاش من محفظة الهاتف المحمول

وتزامنا مع إعلان موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2021، أشار المصدر إلى أنه تم إتاحة صرف المعاش من محفظة الهاتف المحمول؛ للتسهيل على المواطنين، وذلك في إطار توجه الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد، وإتاحة البدائل الإلكترونية، حيث يتوجه صاحب المعاش أو المستفيد إلى أقرب فرع لشركة المحمول التابع لها خط الهاتف المحمول؛ لفتح محفظة إلكترونية، والتوقيع على طلب صرف المعاش عليها.

من جانبه، أكد محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، أنه يمكن صرف المعاشات من خلال بطاقات الصراف الآلي «ATM»، سواء الخاصة بـ«ناصر» أو البنوك الأخرى، لافتا إلى أنه تم التعاون مع شركة فوري الرائدة في مجال المدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية.