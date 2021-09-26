مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين في حادثين بطرق بني سويف

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 4 أخرين، في حادثي سير بطرق بني سويف، الأول ناتج عن إنقلاب دراجة نارية بدائرة مركز سمسطا، وأسفر عن مصرع شخصين، فيما أصيب 4 أشخاص في الحادث الثاني، إثر تصادم دراجتين ناريتين بطريق «الحكامنة - بني حمد»، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي.

مصرع شخصين في حادث انقلاب دراجة نارية بسمسطا

في الحادث الأول، تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة بمصرع شخصين في انقلاب دراجة نارية بطريق مركز سمسطا جنوب غرب المحافظة، وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى سمسطا المركزي.

وتبين أن المتوفين هما: «سيد شعبان عوض أبوزيد، مقيم بقرية الشريف بمركز ببا، 42 عاما، دبلوم زراعة، والجثة الثانية مجهولة»، وجرى إيداع الجثتين مشرحة مستشفى سمسطا المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم دراجتين ناريتين بطريق الحكامنة

وفي الحادث الثاني تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين بطريق «بني حمد - الحكامنة» بمركز بني سويف وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج.

وتبين أن المصابين هم: «محمود جابر مسعود، 18 عاما، ياسر عماد عزوز، 15 عاما، عاطف جمعة علي، 18 عاما، محمد أشرف جابر، 11 عاما»، مصابين بكدمات وكسور وجرى نقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.