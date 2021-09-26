معدلات استهلاك الوقود في النقل البري خلال 2020: 6.7 مليون طن بنزين

أظهرت نتاج مسح أجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حول استهلاك الوقود في النقل البري 2020، بهدف التعرف على متوسط استهلاك الوقود لكل نوع من أنواع المركبات، وتقدير الاحتياجات المستقبلية للبلاد، وكذلك التعرف على آراء المبحوثين في التحول للغاز الطبيعي وإحلال المركبات قديمة الصنع بأخرى حديثة تعمل بالوقود المزدوج (غاز/ بنزين).

نتائج مسح استهلاك الوقود في النقل البري 2020

وتضمنت أهم مؤشرات المسح ما يلي:

1- يستهلك قطاع النقل البري في مصر نحو 6.7 مليون طن بنزين (تمثل 100% من الاستهلاك) حيث يستخدم البنزين بكل أنواعه في قطاع النقل البري فقط، وكذلك يستهلك 3.5 مليون طن سولار تمثل 29.0% من إجمالي استهلاك السولار والذى يبلغ 12.1 مليون طن، بينما يستهلك 616.6 مليون م3 غاز طبيعى تمثل 1.02%، من إجمالي استهلاك الغاز الطبيعي والذى يبلغ 60.3 مليار م3 لكل القطاعات.

2- تستهلك المركبات الملاكي نحو 66.8% من إجمالي إستهلاك البنزين (بكل أنواعه) بقطاع النقل البري في مصر، بينما تستهلك الدراجات النارية نسبة 19.5%، والمركبات الأجرة 9.1%، و 4.6% للمركبات الأخرى من الوقود ذاته.

3- أما السولار فإن مركبات النقل تستهلك نحو 53% من إجمالي إستهلاك السولار في قطاع النقل البري بمصر، والنقل بمقطورة 19.5% والأتوبيس 9.4% والمركبات الأخرى تستهلك 18.1% من الوقود ذاته.

4- بالنسبة للغاز الطبيعي فإن المركبات الملاكى تستهلك نحو 81.6%، والأجرة 18.1% والأتوبيس 1.3% من إجمالي الغاز الطبيعى المستهلك في قطاع النقل البرى في مصر.

5- بلغ متوسط الإستهلاك السنوي للمركبة الواحدة من المركبات التي تستهلك البنزين: الملاكي 1453 لترا/ سنة، التاكسي 3137 لترا/ سنة، الميكروباص 4501 لتر/ سنة، النقل 2570 لترا/ سنة ، بينما بلغ متوسط الإستهلاك السنوي للتوك توك 979 لترا/ سنة.

70 % من حائزي المركبات استخدموا الطرق الجديدة والمحدثة

2- بلغ متوسط المسافة المقطوعة للمركبات الملاكي 9.33 كم/ لتر، للبنزين، 8.04 كم/لتر للسولار، 11.11 كم/م3 للغاز الطبيعي (متوسط المسافة المقطوعة لكل وحدة من الوقود: هو عدد الكيلومترات التي تقطعها المركبة لكل لتر بنزين/ سولار، م3 غاز طبيعي).

وأثرت جائحة كورونا (كوفيد -19) قد أثرت على النشاط الاقتصادي وحركة النقل في مصر، وبالتالي فقد تأثر متوسط استهلاك المركبات من الوقود، إضافة إلى عوامل أخرى أثرت أيضاً في متوسط الاستهلاك من الوقود منها سعة المحرك - سنة الصنع - الحالة الفنية للمركبة.

6- يقدر عدد المركبات التي تدخل في مبادرة الإحلال والتى تشمل الملاكى ، الاجرة (تاكسي/ ميكروباص) بنحو 2.15 مليون مركبة منهم 42% يرغب حائزوها في الإحلال (إحلال المركبات القديمة المصنعة قبل عام 2000 بمركبات حديثة).

7- يقدر عدد المركبات التي تدخل في مبادرة التحول للغاز الطبيعي والتي تشمل أيضًا الملاكي والأجرة (تاكسي/ ميكروباص) بنحو 2.76 مليون مركبة منهم 59% يرغب حائزوها في التحول للغاز الطبيعي.

8- بالنسبة لشبكة الطرق الجديدة واستخدامها من حائزي المركبات فقد تمّ استخدامها من نحو 70% من إجمالي الحائزين، والتب تحقق العديد من المزايا منها توفير الوقت والجهد والوقود، والمحافظة على الحالة الفنية للمركبات.