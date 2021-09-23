نصائح للحد من استهلاك الوقود أثناء القيادة على الطرق.. تعرف عليها

الصيانات الدورية أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر في كفاءة السيارة وكيفية المحافظة عليها، حيث تساهم في الحد من تلف أجزاء السيارة، وقيادتها بشكل آمن.

تتعدد النصائح العامة للحفاظ على السيارة، ومنها الاهتمام بها مثل الصيانات الدورية للسيارة، سواء كانت تتعلق بالحالة الفنية للسيارة، واتباع تعليمات المرور، والطرق المثالية في القيادة، وخطوات توفير الوقود أثناء القيادة.

وفي هذا الصدد، قال المهندس محمد عبد الصمد خبير صيانة السيارات، إن هناك العديد من الخطوات التي تساهم بحد كبير في عملية الاقتصاد في الوقود وتوفيره.

نصائح عامة للحد من استهلاك الوقود

- اتباع الصيانات الدورية، في المواعيد المحددة لها وبصفة دورية، وتغير زيت المحرك والاهتمام بالجودة ودرجة اللزوجة، حيث يساهم كل ذلك في الحد من استهلاك الوقود.

- تحفيف الأحمال، ومحاولة الاستغناء تمامًا عن الأوزان الثقلية داخل السيارة.

- فحص الإطارات، وضبط مستوى الهواء أو النيتروجين داخل العجلات الأربع، للحصول على التوازن المناسب أثناء السير.

- تخفيف السرعات، حيث تساهم تلك العملية في توفير استهلاك الوقود.

- في حالة التكدس المروري والاختناقات المرورية، يجب إيقاف المحرك لتفادي مشكلات الاحتراق الكامن وتوفير كمية إضافية من الوقود المستهلك.

- تجنب الإسراع المفاجئ، حيث إنه مع الضغط بقوة على دواسة البنزين للإسراع كلما تم ضخ قدر أكبر من البنزين.

- تجميع الرحلات و«المشاوير» في وقت واحد واتجاه واحد لتوفير عدد كبير من الكيلومترات المقطوعة والحصول على قيادة اقتصادية وتوفير استهلاك كمية إضافية من الوقود.

- عدم السير على الطرق الرملية والطمي، حيث يساهم هذا في استهلاك الوقود بشكل أكبر، حيث يرتفع الاستهلاك كلما زادت المقاومة.

- يجب استخدام مكيف الهواء داخل السيارة بشكل مثالي والابتعاد عن الاستخدام الدائم وبصفة دورية.

- استخدام نظام تثبيت السرعة.