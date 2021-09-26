فحص 1150 مواطنا في قافلة طبية بالشرقية ضمن «حياة كريمة»

أعلنت مديرية الصحة في الشرقية النتهاء من تنفيذ قافلة طبية علاجية بقرية «المنشر»، التابعة لمركز ومدينة أولاد صقر بالمحافظة، مشيرة إلى أن القافلة استمرت على مدار يومين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

تنفيذ مبادرة حياة كريمة

جاء ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة في الأماكن النائية، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية.

الكشف المبكر عن أمراض السكر

وشملت القافلة العديد من التخصصات الطبية هي «الباطنة، الجراحة العامة، القلب، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، جلدية وتناسلية، تنظيم أسرة، أنف وأذن»، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط.

وقامت القافلة بتوقيع الكشف الطبي المجاني على 1150 مريضا من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 14 حالة تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما نظمت جلسات توعية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من خطورة انتشار الأمراض الفيروسية، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.