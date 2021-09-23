وظيفة قيادية خالية في محافظة الشرقية.. تعرف على الشروط

أعلنت محافظة الشرقية عن حاجتها لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة لشئون اللجان والمجالس والمؤتمرات بديوان عام محافظة الشرقية، والتي تقع على قمة الجهاز التنفيذي لإدارة شئون اللجان والمجالس والمؤتمرات، ويتم التقديم للوظيفة من اليوم وحتى يوم 23 أكتوبر المقبل.

المهارات المطلوبة لشغل الوظيفة

يحتاج المتقدم للوظيفة أن يتمتع بمهارات أساسية منها معرفة كاملة بالقوانين واللوائح والتعليمات والأسس التي تخدم العمل، والقدرة على الإشراف والقيادة، وتدريب تخصصي مناسب، كما يحتاج إلى مهارات فنية ومنها معرفة تامة بقواعد وأصول العمل، ومهارة في إعداد الخطط وبرامج العمل.

سنوات الخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة

يتطلب شغل الوظيفة قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الاول «أ»، أو قضاء مدة كلية مقدارها 17 عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

المستندات المطلوبة:

- طلب التقدم لشغل الوظيفة باسم محافظ الشرقية مرفق به المستندات التالية:

-عدد 8 صور شخصية

- ملف يحتوي على أصل + (7) صور مما يلي:

بيان حالة السيرة الذاتية معتمدة من جهة العمل

- بيان من الشئون القانونية بموقفه من الجزاءات والإحالة للمحاكمة التأديبية الجنائية

- بالنسبة للمتقدم من خارج الجهاز الإداري للدولة يقدم بيان حالته مرفقا به إقرار موقع منه بصحة البيانات.

- التاريخ الوظيفي شاملا بيان تقارير الكفاية السنوية جميعها إن أمكن وبيان بالإنجازات التي حققها

- بيان بالوظائف الإشرافية والقيادية التي يشغلها والسابق شغلها وأوجه التطوير التي قام بها أثناء شغلها

- أوجه التميز «الحصول على المدير المتميز – خطاب شكر وتقدير».

يذكر أن الهيئة العامة لميناء دمياط أعلن عن حاجته لشغل وظيفتي مرشد ثالث ومرشد أول، ويتم التقديم حتى يوم 22 أكتوبر 2021، كما أعلنت محافظة أسيوط عن حاجتها لشغل وظائف مدير عام الإدارة العامة لشئون الإنتاج والشئون الاقتصادية، ومدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية بديروط، ومدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية بأسيوط ويتم قبول الطلبات لهم حتى يوم 18 أكتوبر 2021.