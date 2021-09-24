سقوط أحد أباطرة المخدرات في الشرقية وبحوزته 30 كيلو «هيدرو»

وجهت الأجهزة الأمنية ضربة موجعة لأحد أباطرة المخدرات، حيث تمكنت من ضبط أحد الأشخاص بالشرقية لحيازته 30 كيلو من مخدر الهيدرو، الذي يتشابه مع «الاستروكس» في التركيبات الكيميائية.

المتهم اتخذ «العاشر من رمضان» وكرا لنشاطه الإجرامي

جاء ذك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها، فقد أكدت معلومات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية قيام (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية) بالإتجار فى المواد المخدرة، متخذاً من دائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان بالشرقية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (بندقية آلية – عدد من الطلقات لذات العيار – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 30 كيلو جراما – مبلغ مالي – هاتف محمول) وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف للاتصال بعملائه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.