«الأرصاد» تكشف حالة الطقس الأيام القادمة: نتأثر بالمرتفع الأزوري

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس الأيام القادمة؛ إذ من المتوقع أن يسود البلاد نهارًا طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب «سيناء، والصعيد»، ويكون لطيف ليلًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل على باقي الأنحاء.

حالة الطقس الأيام القادمة

ويتوقع الخبراء أن تشهد مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء اليوم نشاطًا للرياح على فترات متقطعة، وتمتد يومي الاثنين والثلاثاء لتشمل مناطق من السواحل الشرقية والغربية وجنوب «سيناء، والبلاد» على فترات متقطعة.

وعن الظاهرة الجوية الأخرى المؤثرة، وهي الشبورة المائية التي تتكوّن في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، لكنها غير مؤثرة على الطرق؛ إذ ينصح خبراء الأرصاد المواطنين بالالتزام والقيادة بهدوء شديد في أثناء انخفاض الرؤية، خاصة في فترة تكوّن الشبورة ما بين الفجر وحتى الساعة السابعة والثامنة صباحًا.

الأرصاد تحذر من اضطراب البحر الأحمر

وحذّر خبراء هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب البحر الأحمر، الذي ترتفع معه الأمواج إلى نحو 3 أمتار، ناصحة المصيفين والصيادين تجنب النزول البحر خلال اضطراب الملاحة، بينما الملاحة البحرية في البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الأمواج من 1.5 لـ2.5 متر ومؤهل لكل أعمال الأنشطة البحرية.

وكانت هيئة الأرصاد ذكرت أنّ درجات الحرارة تتأرجح خلال الأسبوع الجاري حول 30 درجة، نظرًا لتقدم المرتفع الأزوري؛ إذ يُلاحظ تكون منخفض جوي في الطبقات العليا، يسمح بوجود سحب على السواحل الشمالية.

ويأتي المرتفع الأزوري ضمن الكتل الهوائية التي تؤثر على مصر خلال فصلي الخريف والشتاء؛ إذ يجلب كتلًا هوائية باردة قادمة من جنوب أوروبا، خلال هذه الفترة من العام، وبدأت درجات الحرارة في الانخفاض على أوروبا هذه الفترة، وتمر الكتل الهوائية بالبحر المتوسط.

توقعات درجات الحرارة خلال الأسبوع الجاري

ويتوقع الخبراء أن تسجل القاهرة خلال هذا الأسبوع، درجات حرارة ما بين 31 و33 مئوية، والسواحل الشمالية ما بين 20 و30 درجة مئوية، كما تتأثر محافظات جنوب مصر «شمالي وجنوبي الصعيد» أيضا بهذه الكتل الهوائية، لتتراوح فيها درجات الحرارة ما بين 32 إلى 35 درجة على جنوب الصعيد.