الأرصاد: اعتدال الطقس بسبب تقدم المرتفع الأزوري

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، أنّه يسود البلاد طقس مائل للحرارة على القاهرة، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، وذلك نظرًا لتقدم «المرتفع الأزوري»، وتتأرجح درجات الحرارة خلال الأسبوع الجاري حول 30 درجة مئوية.

وأضاف خبراء الأرصاد، أنّه يُلاحظ تكوّن منخفض جوي في الطبقات العليا يسمح بوجود سحب على السواحل الشمالية، وتبقى الظاهرة المؤثرة هي الشبورة المائية صباحًا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة.

اضطراب ملاحي على البحر الأحمر

وحذّر خبراء هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب البحر الأحمر، حيث ترتفع الأمواج إلى نحو 3 أمتار، ناصحة المصيفين والصيادين تجنب النزول للبحر خلال اضطراب الملاحة، بينما الملاحة البحرية في البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الأمواج من 1.5 لـ2.5 متر ومؤهل لكل أعمال الأنشطة البحرية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

القاهرة 31 21

الإسكندرية 28 22

وادي النطرون 30 22

طنطا 29 22

شبين الكوم 30 23

دمنهور 29 23

بلطيم 29 22

مطروح 26 21

السلوم 27 22

سيوة 29 20

بورسعيد 28 23

دمياط 28 21

الزقازيق 30 21

المنصورة 29 22

الإسماعيلية 31 19

السويس 31 20

العريش 29 20

رفح 29 20

رأس سدر 35 22

نخل 30 16

نويبع 34 25

طابا 32 25

كاترين 27 16

الطور 29 26

شرم الشيخ 34 25

الغردقة 35 24

مرسى علم 34 25

الفيوم 31 21

بني سويف 31 21

المنيا 32 21

أسيوط 33 20

سوهاج 34 23

قنا 35 23

الأقصر 36 24

أسوان 37 25

إدفو 37 24

أبو سمبل 36 24

الوادي الجديد 36 22

شلاتين 35 26

أبو رماد 33 26

حلايب 32 26

رأس حدربة 32 28