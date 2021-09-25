الأرصاد تعلن اعتدال درجات الحرارة طوال الأسبوع على كافة الأنحاء بسبب «الأزوري»

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، التابعة لوزارة الطيران المدني، أن درجات الحرارة تتأرجح خلال الأسبوع حول 30 درجة، نظرا لتقدم المرتفع الأزوري، حيث يُلاحظ تكون منخفض جوي في الطبقات العليا، يسمح بوجود سحب على السواحل الشمالية، وتبقي الظاهرة المؤثرة هي الشبورة المائية صباحا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة.

مرتفع الأزوري

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريح خاص لـ«الوطن» إن مرتفع الأزوري، يأتي ضمن الكتل الهوائية التي تؤثر على مصر خلال فصلي الخريف والشتاء، حيث يجلب كتلا هوائية باردة قادمة من جنوب أوروبا، خلال هذه الفترة من العام، مشيرا إلى أن درجات الحرارة بدأت في الانخفاض على أوروبا هذه الفترة، وتمر الكتل الهوائية بالبحر المتوسط، لافتا إلى درجات الحرارة تكون معتدلة إلى حد كبير، ومن المتوقع أن تسجل القاهرة خلال هذا الأسبوع، درجات حرارة ما بين 31 و33 مئوية، وتسجل السواحل الشمالية ما بين 20 و30 درجة مئوية، كما تتأثر محافظات جنوب مصر «شمالي وجنوبي الصعيد» أيضا بهذه الكتل الهوائية، لتتراوح فيها درجات الحرارة من 32 إلى 35 درجة على جنوب الصعيد.

انتشار الشبورة المائية

وأضاف شاهين، أن هذه الكتلة مؤثرة على كافة محافظات الجمهورية، لافتا إلى أن هناك انتشار للشبورة المائية في الصباح الباكر، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ولكنها غير مؤثرة على الطرق، مناشدا المواطنين بالالتزام والقيادة بهدوء شديد أثناء انخفاض الرؤية، خاصة في فترة تكوّن الشبورة ما بين الفجر وحتى الساعة السابعة والثامنة صباحا.

وتتأثر بعض الأماكن بنشاط الرياح، مما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة، والشعور بانخفاض درجات الحرارة، خاصة في فترات الليل، حيث يكون الطقس ليلاً لطيف على شمال البلاد، بل ويميل للبرودة في المناطق المكشوفة والأماكن المفتوحة، ومعتدل على جنوب البلاد، أما خلال فترات النهار فيكون الطقس معتدل على الساحل الشمالية، مائل للحرارة على القاهرة الوجه البحري، وشمال الصعيد، حار في هذا التوقيت من العام على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ونوه شاهين، إلى أن هناك نشاط في حركة الرياح على البحر الأحمر، يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية به وارتقاع الأمواج إلى ما يقرب من 3 أمتار في عمق البحر الأحمر، بينما تكون حركة الملاحة البحرية معتدلة في البحر المتوسط.