الأرصاد تعلن موعد ارتداء الملابس الخريفية مع انتهاء فصل الصيف رسميا

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن مصر دخلت رسميا فصل الخريف، منذ يوم الأربعاء الماضي، ما أدى إلى انخفاض درجات الحرارة لأكثر من 5 درجات مؤية، خلال تلك الفترة وصولا إلى اليوم.

شاكر: من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة على مدن الصعيد

وأضافت «شاكر»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، على فضائية «الحياة»، اليوم السبت، أن هناك اعتدال في درجات الحرارة وبدء المواطنون في الشعور بها منذ الصباح الباكر، وأثناء فترات الليل، لافتة إلى أنه من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة على مدن الصعيد خلال الأيام القليلة المقبلة، حتى تصل درجات العظمى فيها ما بين 36 وحتى 37 درجة مؤية.

شاكر: انخفاض درجات الحرارة لا يعني ارتداء ملابس ثقيلة صباحا

وأوضحت أن انخفاض درجات الحرارة خلال الساعات الأولى من صباح كل يوم، يجب ألا يدفع أولياء الأمور إلى أن يرتدي أبنائهم الملابس الثقيلة، حال خرجوا من المنزل في تلك الفترة، لافتة إلى أنه وخلال أسبوعين كحد أقصى، فسيكون لزاما عليهم أن يقوم الأبناء بارتداء ملابس خريفية، تقيهم من البرد في ساعات النهار الأولى وخلال الساعات الأخيرة من الليل.