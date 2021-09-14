البيض الأبيض يستقر عند 43 جنيهًا.. والفراخ البيضاء بـ26 للكيلو

شهدت أسعار البيض اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2021، استقرارا في الأسواق خلال تعاملات اليوم في بورصة الحمامي، وذلك بعد ارتفاعها أمس بقيمة 50 قرشًا للطبق، ويتم العمل على تحديث الأسعار بشكل يومي، من خلال بورصة الدواجن.

وتتحدد أسعار البيض يوميًا وفقًا لحجم العرض والطلب وتكاليف الإنتاج، كما تختلف الأسعار من منطقة إلى أخرى.

وتتغير أسعار البيض على حسب النوع والجودة، ويشتهر السوق المحلي في مصر بثلاثة أنواع من البيض وهي «الأبيض، والأحمر، والبلدي».

استقرار أسعار البيض اليوم

وسجلت أسعار البيض اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2021، بعد أن شهدت ارتفاعًا أمس، على النحو التالي:

- سعر طبق البيض الأبيض 43 جنيها.

- سعر طبق البيض الأحمر 46 جنيها.

- سعر طبق البيض البلدي 53 جنيهًا.

ويحتوي البيض على العديد من الفيتامينات والمعادن، حيث يوفّر كمياتٍ عاليةً من الفيتامينات والمعادن التي يحتاج إليها الجسم.

أسعار الدواجن اليوم

وشهدت أسعار الدواجن استقرارا خلال الأيام الحالية، حيث ترواح سعر الكيلو للدجاج الأبيض من بين 25 جنيهًا و26، فيما بلغ سعر الدواجن البلدي 36 جنيهًا في المزارع، أما الدواجن الحمراء «الساسو»، فسجلت مبلغ 44 جنيهًا للكيلو، وهي الأكثر ارتفاعا في الأسعار.