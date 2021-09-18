الطبق الأبيض بـ43 جنيهًا في المزرعة.. استقرار أسعار البيض

استقرت أسعار البيض اليوم السبت 18 سبتمبر 2021، خلال تعاملات اليوم في بورصة الحمامي للبيع البيض، والأسواق، بعد ارتفاعها خلال الأسبوع الماضي بقيمة جنيه.

وبدأت تعاملات اليوم باستقرار أسعار البيض، التي يتم تحديثها يوميًا وفقًا لحجم العرض والطلب وتكاليف الإنتاج.

وتختلف أسعار البيض من منطقة إلى أخرى، وكذلك حسب النوع والجودة، ويشتهر السوق المحلي في مصر بثلاثة أنواع من البيض وهي «الأبيض، والأحمر، والبلدي».

أسعرا البيض اليوم

وقدرت أسعار البيض اليوم السبت 18 سبتمبر 2021، بعد أن شهدت ارتفاعًا خلال الأسبوع الماضي، على النحو التالي:

- سعر طبق البيض الأبيض 43 جنيها.

- سعر طبق البيض الأحمر 46 جنيها.

- سعر طبق البيض البلدي 53 جنيهًا.

ويحتوي البيض على العديد من الفيتامينات والمعادن، حيث يوفّر كمياتٍ عاليةً من الفيتامينات والمعادن التي يحتاج إليها الجسم.

وقال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار البيض تشهد ارتفاعا في الأسعار منذ فترة بسبب تراجع كميات الإنتاج.

ويزداد الإقبال على البيض خلال فترة الأعياد نظرا لعمل بسكويت العيد، إلا أن هذا العام تراجع الطلب بشكل تجاوز الـ60% نتيجة لعزوف عدد كبير من المواطنين عن شراء البسكويت، وتراجع إنتاجه من قبل بعض المصانع تحسبا لعدم الإقبال.

أسعار الدواجن اليوم

واستقرت أسعار الدواجن اليوم، حيث تراوح سعر الكيلو للدجاج الأبيض بين 25 و26 جنيهًا، فيما بلغ سعر «البلدي» 36 جنيهًا في المزارع، أما الدواجن الحمراء «الساسو»، فسجلت نحو 44 جنيهًا للكيلو، وهي الأكثر ارتفاعا في الأسعار.