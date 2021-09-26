ضبط أدوية مجهولة المصدر وتشميع صيدلية غير مرخصة في حملة بالشرقية

وجّه الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتكثيف الحملات على المنشآت الدوائية، لضبط سوق الدواء وإحكام الرقابة على الصيدليات، وضبط غير المرخص منها، لمنع تسرب الأدوية المخالفة للأسواق، وضماناً لتوفير منتج طبي آمن للمواطنين، وذلك تنفيذا لخطة وزارة الصحة وتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

التفتيش الصيدلي بالشرقية يشن حملة مكبرة

وفي هذا الإطار شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية في الشرقية، بالتنسيق مع مفتشي الصيدلة بالإدارة الصحية بكفر صقر، وإدارة الرقابة التجارية بمديرية التموين بالشرقية، حملة للتفتيش على المنشآت الدوائية بنطاق مركز ومدينة كفر صقر.

صيدلية غير مرخصة

ووفقا لبيان صحفي، اليوم، أسفرت جهود الحملة عن ضبط صيدلية غير مرخصة بكفر صقر، وتقوم بالاتجار في الأدوية البشرية دون استصدار ترخيص لذلك بالمخالفة للقانون، وتم ضبط 120 ألف وحدة دوائية منها أدوية ومستلزمات طبية متنوعة ومستحضرات تجميل بدون فواتير معدة للبيع، وأدوية غير مسجلة بوزارة الصحة مجهولة المصدر بدون فواتير، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحريز المضبوطات، وتشميع المكان غير المرخص، وتحرير المحاضر اللازمة بمركز شرطة كفر صقر.

اتخاذ الإجراءات القانوينة حيال المخالفين

وأكد الدكتور هشام مسعود، إستمرار الحملات المكثفة لجميع الإدارات الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفة لضمان عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدماً الشكر لمدير عام الصيدلة، ومديرة إدارة التفتيش الصيدلي بالمديرية، وجميع مفتشي الحملة، وإدارة الرقابة التجارية، والمشاركين في هذا العمل، لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.