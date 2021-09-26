حبس تاجر مخدرات لحيازته 30 كيلو مخدرات في الشرقية

قررت نيابة العاشر من رمضان بإشراف المحامي العام الأول لنيابات جنوب الشرقية، تجديد حبس أحد أباطرة المخدرات، بعد ضبطه وفي حيازته 30 كيلو من مخدر «الهيدرو»، بديل «الاستروكس»، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

قطاع الأمن العام يلاحق المتهم

كان اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا بورود معلومات لقطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، ممثلة في قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان، أفادت بنشاط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، في ترويج المواد المخدرة، متخذاً من دائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي وبيع المواد المخدرة لتحقيق ثروة وأرباح غير مشروعة.

وفي إطار استمرار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها، وعقب تقنين الإجراءات تم شن مأمورية موسعة شاركت فيها مختلف القطاعات الأمنية بالمحافظة لإستهداف المتهم وأمكن ضبطه والتحفظ على مخدرات وسلاح في حيازته.

تحريز 30 كيلو من مخدر «الهيدرو»

وعثرت الأجهزة، خلال المداهمة، على «بندقية آلية – عدد من الطلقات لذات العيار – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 30 كيلو جراما – مبلغ مالي – هاتف محمول»، وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف للاتصال بعملائه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهم إلى النيابة التي أصدرت قرارها المتقدم.