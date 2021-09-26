قنصل الصين: مصر الأولى إفريقيا في إنتاج لقاح كورونا

قالت القنصل العام الصيني في الإسكندرية، «جياو ليينغ»، إن الصين صدرت مواد الوقاية من الأوبئة إلى أكثر من 200 دولة، وقدمت 770 مليون جرعة لقاح كورونا لأكثر من 100 دولة ومنظمة دولية، بما يساهم في تعزيز الثقة والقدرة على مكافحة الوباء في العالم.

قنصل الصين: مصر أول دولة عربية وأفريقية تقيم علاقات دبلوماسية معنا

وأضافت قنصل الصين بالإسكندرية، في بيان رسمي، اليوم، أن العام الجاري يصادف الذكرى 65 لإقامة علاقات دبلوماسية بين الصين ومصر التي كانت أول دولة عربية وإفريقية تقيم علاقة دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية.

علاقات الصين ومصر صمدت 65 عاما

وأوضحت أنه على مدار 65 عاما ماضية، صمدت العلاقات الثنائية بين الصين ومصر أمام اختبارات الوضع الدولي المتغير، وحافظت على تنمية صحية ومستقرة، وتعد مثالا جيدا للمنفعة المتبادلة والفوز المشترك بين الصين والدول العربية والإفريقية في السنوات الأخيرة، وتحت رعاية الرئيس شي جين بينغ والرئيس عبد الفتاح السيسي، تم تحسين الجودة ورفع مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، وتحقيق التعاون في مختلف المجالات لحصد نتائج مثمرة.

وأشارت إلى أن مواجهة الوباء تطلبت اتحاد مصر والصين لافتة إلى أن البلدين تبادلا المساعدات وتشاركا في السراء والضراء، ليسجلا معا فصلا مؤثرا عن التعاون في مكافحة الوباء.

مصر الأولى في إفريقيا التي تتمتع بالقدرة على إنتاج اللقاحات

وأكدت أن مصر أصبحت هي الدولة الأولى في إفريقيا التي تتمتع بالقدرة على إنتاج اللقاحات: «يسعدنا كثيرا أن نرى خطوط إنتاج اللقاحات، وخطوط إنتاج الكمامات التي تم بناؤها بشكل مشترك بين الصين ومصر تسري بطريقة منظمة.. ونحن على استعداد للعمل مع الأصدقاء من جميع مناحي الحياة في مصر بعد التوافق الهام الذي توصل إليه قادة البلدين، وتعميق الصداقة التقليدية والتعاون العملي في مختلف المجالات، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين ومصر، وتحقيق تنمية أكبر في إطار البناء المشترك ل مبادرة الحزام والطريق، بما سيعود بالنفع على شعبي البلدين».