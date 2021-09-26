إصابة 5 أشخاص في تصادم 5 سيارات بطريق الإسكندرية الصحراوي

أُصيب 5 مواطنين، في تصادم 5 سيارات، بينهم 4 سيارات ملاكي وأخرى لنقل القمامة أمام مجمع البترول بطريق «الإسكندرية - القاهرة» الصحراوي، وهي ذات المنطقة التي شهدت حادث الأتوبيس السياحي فجر الثلاثاء الماضي، والتي أسفرت عن 21 إصابة وحالة وفاة، فيما سجل حادث اليوم 5 إصابات فقط.

تفاصيل تصادم 5 سيارات على طريق الإسكندرية الصحراوى

تلقى قسم شرطة العامرية أول، بلاغا بوقوع حادث تصادم بين 5 سيارات أمام مجمع البترول بمنطقة «مرغم» بالطريق الصحراوي، ووجود مصابين.

انتقل ضباط القسم والمرور برفقة سيارة الإسعاف التابعة لغرب الإسكندرية إلى موقع البلاغ، وتبين اصطدام 4 سيارات ملاكي بسيارة نقل تابعة لشركة نهضة مصر للخدمات البيئية، المسئولة عن النظافة بالإسكندرية.

رئيس الحي: 5 إصابات في حادث الإسكندرية دون وفيات

وقال محمد عبد الله، رئيس حي العامرية أول، إن الحادث أسفر عن إصابة 5 أشخاص دون وفيات، مشيرا إلى إعادة فتح الطريق أمام السيارات بعد رفع آثار الحادث، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

وأكد أهالي الإسكندرية لـ«الوطن»، أن المنطقة التي شهدت الحادث باتت تمثل مصدرا للخطر، حيث شهدت فجر الثلاثاء الماضي، حادث تصادم أتوبيس رحلات، إثر تخطي سائق الأتوبيس الإتجاه المقابل ما أسفر عن تصادمه بسيارة نقل قمامة أيضا وأسفر الحادث حينها عن 19 مصابا وحالة وفاة، وجرى التعامل مع تداعيات الحادث من قبل الأجهزة المعنية.