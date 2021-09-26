«المنشآت الفندقية»: إيطاليا تستأنف رحلاتها إلى مصر قبل نهاية 2021

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إن شركات السياحة الإيطالية ستبدأ فى تسيير رحلاتها إلى مصر قبل نهاية العام الجاري، وتحديدا أواخر شهر نوفمبر أو بداية شهر ديسمبر المقبل، منوها إلى أن الشركات الإيطالية ستبدأ خلال الأسابيع المقبلة فى تسويق رحلاتها للسياح الإيطاليين إلى كل من شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم، موضحا أن عودة الرحلات الإيطالية من أهم المكاسب للسياحة المصرية خاصة أن إيطاليا واحدة من الدول التى ترسل أعدادا كبيرة السياح تجاوزت المليون سائح سنويا فى بعض الأعوام.

انتعاشة سياحية بكافة الأسواق خلال الشتاء

وأضاف «عاقل» في تصريحه لـ«الوطن» أن الأشهر الـ 3 المقبلة ستشهد انتعاشة فى عدد من الأسواق المصدرة للسياح إلى مصر خاصة روسيا وأوكرانيا وألمانيا، فضلا عن بريطانيا التى ستبدأ فى تسيير أول رحلاتها إلى كل من شرم الشيخ والغردقة بداية من الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل، لافتا إلى أن كافة المؤشرات والحجوزات الحالية والمستقبلية تؤكد أن الربع الأخير من العام الحالى سيكون الأعلى فى أعداد السياح الوافدين لمصر.

التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية

وأشار رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إلى أن الغرفة نبهت على كافة فنادق الجمهورية بضرورة الاستمرار فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» وعدم التهاون فى تطبيقها، لافتا إلى أن لجان وزارة السياحة التفتيشية المفاجئة ستوقع عقوبات تصل إلى إغلاق المنشآة الفندقية وتوقيع غرامة مالية فورية على الفنادق غير الملتزمة بتطبيق تلك الإجراءات.

وبخصوص حصول العاملين بالمنشآت الفندقية على تطعيمات كورونا، أكد «عاقل» الانتهاء من حصول كافة العاملين بالغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم والساحل الشمالى ومطروح والإسكندرية على جرعتى التطعيم، كما حصل العاملون بفنادق الأقصر وأسوان على الجرعة الأولى من اللقاح، فيما لم يتبق سوى العاملين بفنادق القاهرة الكبرى الذين يجرى تطعيمهم حاليا.