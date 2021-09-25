المنشآت الفندقية: بريطانيا ستسير رحلاتها السياحية لمصر بداية أكتوبر

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إن بريطانيا ستبدأ فى تسيير أول رحلاتها لمصر خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل، لافتا إلى أن أولى الرحلات ستصل إلى مطار شرم الشيخ، ثم سيتم تنظيم رحلات للغردقة، موضحا أن شركات السياحة البريطانية بدأت خلال الأسبوع الماضى فى تسويق برامج زيارة مصر، مشيرا إلى أن أعداد السياح الإنجليز الذين سيزورون مصر سترتفع بشكل تدريجى خلال الشهور القليلة المقبلة.

السياحة البريطانية هامة جدا لمصر

وأضاف «عاقل»، لـ«الوطن»، أن عودة السياحة البريطانية لمصر هامة جدا حيث إنها سياحة تستمر طوال العام وليست موسمية، كما أن السائح البريطانى متنوع الزيارات، حيث يزور المدن الثقافية والأثرية إلى جانب المدن الترفيهية والشاطئية، علاوة على أن متوسط إنفاقه مرتفع ويتفوق على غيره من سياح العديد من الدول الأوروبية المصدرة للسياح إلى مصر، كما أن السياحة البريطانية سياحة مليونية حيث يتخطى أعداد السياح البريطانيين الوافدين لمصر حاجز المليون سائح سنويا.

الفنادق جاهزة لاستقبال السياح البريطانيين

وأشار إلى أن المنشآت الفندقية بجميع محافظات الجمهورية جاهزة لاستقبال السياح من مختلف دول العالم، موضحا أنه تم التنبيه على جميع الفنادق بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والضوابط الصحية وعدم التهاون فى تنفيذها، لاسيما مع بدء الموجة الرابعة من فيروس كورونا، موضحا أن هناك لجانا من وزارة السياحة والآثار تقوم بالتفتيش الدورى على الفنادق للتأكد من التزامها بجميع تلك الإجراءات، مع توقيع عقوبات على المنشآت المخالفة تصل لحد الغلق وإلغاء الترخيص.

زيادة الرحلات السياحية الوافدة من ألمانيا

وأوضح «عاقل»، أن المانيا ستبدأ خلال الأيام المقبلة فى زيادة رحلاتها إلى كل من الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم، مؤكدا أن حجوزات الفنادق خلال الموسم السياحى الشتوى ستكون مرتفعة، لافتا إلى أن الغرفة لم تطلب من وزارة السياحة والآثار زيادة نسب استقبال الفنادق للنزلاء عن النسبة المعمول بها حاليا وهى 70% من السعة الاستيعابية القصوى للفندق.