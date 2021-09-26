مراكز متنقلة ومأموريات «للبيت» لاستخراج الرقم القومي في 6 محافظات

أوفد قطاع الأحوال المدنية التابع لـ وزارة الداخلية قوافل «مراكز تكنولوجية مُتنقلة» مُجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم الخدمات للمواطنين من (بطاقات الرقم القومي – المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات (القاهرة – الشرقية - المنيا– أسيوط – أسوان).

إيفاد مأموريات لـ6 حالات إنسانية

كما تمّ إيفاد مأموريات لـ6 حالات إنسانية بمحال الإقامة والمستشفيات بمختلف المواقع على مستوى الجمهورية لاستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي لهم، وتمّ عمل الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

مأمورية لاستخراج الرقم القومي لسيدات كفر الشيخ

كما نسق القطاع بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة، بإيفاد مأمورية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للسيدات من أهالي (مركز شرطة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ) وتمّ عمل الإجراءات اللازمة لإستخراج بطاقات الرقم القومى الخاصة بهن وتسليمها لهن.

كما تمّ إيفاد مأموريات فنية وقانونية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين ببعض (القطاعات الحكومية)، فضلاً عن العاملين والأعضاء المترددين على بعض (النوادي الرياضية)، وتمّ اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

كما يواصل قطاع الأحوال المدنية استقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات (كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة)، بمقر ديوان القطاع لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، وتسليمها لهم بكل أوجه التيسيرات الممكنة تماشياً مع مبادئ حقوق الإنسان.