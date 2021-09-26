القوى العاملة: تعيين 581 شابا بينهم 100 من ذوي القدرات الخاصة ببورسعيد

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد، بتعيين 581 شابا في منشآت القطاع الخاص من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، منهم 100 من ذوي القدرات تم إبرام عقود عمل لهم من خلال إدارة خدمة المواطنين بالمديرية، وبلغ عدد المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية 1405 شباب منهم 25 من ذوي الاحتياجات الخاصة، فضلاً عن استخراج 698 شهادة قياس مستوى مهارة وكارنيه مزاولة حرفة.

وأضاف الوزير، أن المديرية تلقت في مجال علاقات العمل، 76 شكوى وتم تسوية شكوى وحفظ 24 منها، وإحالة 9 شكاوى للمحكمة العمالية، ومازالت 42 شكوى تحت البحث والدراسة، كما قامت المديرية بصرف منحا للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية لرعايتهم اجتماعيا وصحيا، حيث تم صرف 9 آلاف جنيه لـ 3 عمال منحة زواج، و10 منح مولود بمبلغ 20 ألف جنيه، ومنحة وفاة أحد أقارب عامل بمبلغ 2000 جنيه، وصرف 3 آلاف جنيه للرعاية الصحية لعامل.

حملات تفتيش لمتابعة إجراءات الصحة المهنية

وأشار السيد السنجابي، مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد، في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية خلال شهر أغسطس الماضي، إلى أن المديرية قامت بالتفتيش من خلال مكاتب التفتيش العمالي على 501 منشأة، دوري نهاري وحملات، وأسفر عن تحرير 39 محضرا عماليا، وعقد 5 ندوات توعية استفاد منها 83 عاملا، فضلاً عن التفتيش على 148 منشأة من مكاتب السلامة والصحة المهنية، وأسفر عن تحرير 28 محضر مخالفة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية.

دورات تدريبية للسيدات

أما في مجال التدريب المهني، قامت المديرية بعقد دورة تدريبية لـ 10 متدربات على مهنة التفصيل والحياكة بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بحي الزهور.