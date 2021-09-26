حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين 27-9-2021 في مصر

قال خبراء هيئة الأرصاد الجوية، إنّه يسود البلاد غدًا الاثنين، طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس غدًا

وأضاف خبراء الأرصاد في بيان صادر عن الهيئة قبل قليل، أنّه يسود البلاد ليلًا طقس لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى معتدل على باقي الأنحاء، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوبي سيناء والبلاد على فترات متقطعة.

وأشار الخبراء إلى أنّ هناك ظاهرة جوية أخرى مؤثرة، وهي تكوّن الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، يقول الخبراء إنّها معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية، أما حالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج يترواح بين 2.25 إلى 3.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر

القاهرة 30 20

الإسكندرية 28 18

وادي النطرون 30 20

طنطا 29 19

شبين الكوم 30 20

دمنهور 29 20

بلطيم 29 23

مطروح 27 20

السلوم 28 21

سيوة 29 15

بورسعيد 28 24

دمياط 28 22

الزقازيق 30 21

المنصورة 29 20

الإسماعيلية 30 21

السويس 31 20

العريش 29 20

رفح 29 20

رأس سدر 33 21

نخل 29 14

نويبع 33 24

طابا 33 24

كاترين 26 14

الطور 30 21

شرم الشيخ 34 25

الغردقة 34 23

مرسى علم 34 25

الفيوم 31 21

بني سويف 32 21

المنيا 32 20

أسيوط 32 18

سوهاج 34 22

قنا 35 23

الأقصر 35 22

أسوان 37 23

إدفو 36 24

أبو سمبل 36 24

الوادي الجديد 34 18

شلاتين 35 25

أبو رماد 33 25

حلايب 32 26

رأس حدربة 32 26