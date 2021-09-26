الأرصاد: طقس مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا مع نشاط للرياح (فيديو)

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، حالة الطقس اليوم الأحد، حيث تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يكون الطقس مائلا للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، بينما يكون الطقس معتدلا على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، وحارا على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

طقس لطيف على شمال البلاد

ويتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أيضا، أن يكون الطقس لطيفا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ليلا، ومعتدل الحرارة على الأنحاء كافة، مع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

هيئة الأرصاد الجوية تحدد درجات الحرارة المتوقعة

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة المتوقعة على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية ستكون كالآتي:

القاهرة درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 21.

الإسكندرية درجة الحرارة العظمى 28 الصغرى 22.

مرسى مطروح درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 21.

سيوة درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 20.

بورسعيد درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 23.

دمياط درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 21.

الإسماعيلية العظمى 31 والصغرى 19.

السويس العظمى 31 والصغرى 20.

العريش العظمى 29 والصغرى 20.

سانت كاترين العظمى 27 والصغرى 16.

طابا العظمى 32 والصغرى 25.

شرم الشيخ العظمى 34 والصغرى 25.

الغردقة العظمى 35 والصغرى 24.

الفيوم العظمى 31 والصغرى 21.

بني سويف العظمى 31 والصغرى 21.