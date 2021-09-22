إضافة المواليد لبطاقة التموين لفئات محددة متاح على «دعم مصر»

قالت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن موقع دعم مصر للخدمات الحكومية، متاح عليه حاليا إضافة المواليد لبطاقة التموين 2021، وذلك لعدد معين من الفئات.

فئات إضافة المواليد لبطاقة التموين 2021

وحدد القرار الوزاري الصادر من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، يوم 17 يونيو الماضي، الفئات الأولى بالرعاية المستحق لهم استخراج بطاقات تموينية جديدة وإضافة المواليد لبطاقة التموين والاستفادة من الدعم الشهري الذي تخصصه الحكومة لحاملي البطاقات التموينية.

ونوهت مصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن خطوات إضافة المواليد لبطاقة التموين 2021 من موقع دعم مصر متاحة لـ22 فئة شملهم قرار الدكتور علي المصيلحي.

خطوات إضافة المواليد لبطاقة التموين 2021 عبر دعم مصر

1- الدخول لموقع دعم مصر من هنا.

2- الضغط على أيقونة «خدمات تموينية للمواطنين».

3- اختيار بند «إضافة أفراد جدد».

4- كتابة رقم البطاقة التموينية ثم الضغط على زر «التالي»، حتى يظهر اسم صاحب البطاقة.

5- كتابة الرقم القومي ثم الضغط على زر «التالي».

6- تدوين رقم الهاتف المحمول الخاص بالمستخدم، ثم الضغط على زر «التالي».

7- تظهر البيانات الرئيسة الخاصة بالبطاقة: رقم البطاقة التموينية، الرقم القومي، اسم صاحب البطاقة، المحافظة، بيانات مكتب الاستلام.

8- الانتظار لحين إرسال رسالة إلى رقم الهاتف المحمول والتي تحتوي على «رمز التحقق».

9- إدخال كود التحقق والضغط على بند تأكيد».

10- كتابة المستفيدين المُراد إضافتهم إلى البطاقة، ثم الضغط على «إضافة مستفيد» بعد كتابة البيانات مثل الاسم وصلة القرابة.

11- الضغط على بند «تنفيذ ضم الأفراد» بعد الانتهاء من إدخال كافة البيانات.

شروط إضافة المواليد لبطاقة التموين 2021

** وتتضمن شروط إضافة المواليد لبطاقة التموين، ألا يزيد عدد أفراد البطاقة الواحدة عن 4 أفراد وهم:

- الزوج والزوجة واثنان من الأبناء.

- الزوج وثلاثة من الأبناء بدلًا من الزوجة.

- الزوجة وثلاثة من الأبناء بدلا من الزوج.

- للمتزوج بأكثر من زوجة يسمح بإضافة زوجة واحدة فقط.