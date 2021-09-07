دعم مصر: تسجيل الهاتف المحمول بشركات الاتصالات شرط الخدمات التموينية

أكد موقع دعم مصر ضرورة قيام المواطن بتسجيل رقم الموبايل الخاص به، والذي يتم من خلاله الدخول على الموقع، مشددا على أهمية أن يتم التأكد من أن رقم الموبايل مسجل باسم طالب الخدمة في إحدى شركات الاتصالات منذ 3 شهور، وقبل طلب الخدمة الحكومية من الموقع.

دعم مصر: لا بد أن تكون البطاقة التموينية نشطة على قاعدة البيانات

ونوه موقع دعم مصر بضرورة أن تكون البطاقة التموينية موجودة ونشطة على قاعدة البيانات الخاصة بمنظومة الدعم التمويني، فضلا عن إلزام قيام المواطن بالموافقة على نص الرسالة التحذيرية التي تظهر له عند إدخال البيانات وطلب الخدمة التموينية المراد تنفيذها.

أهمية الاحتفاظ برقم الهاتف المحمول المسجل

فيما شددت مصادر من وزارة التموين والتجارة الداخلية، على ضرورة أن يحتفظ طالب الخدمة التموينية على موقع دعم مصر، أو صاحب البطاقة التموينية برقم الهاتف المحمول، موضحة أنه لا يمكن إنشاء حساب على موقع دعم مصر آخر لنفس الشخص حال فقدان الخط الأول الذي تم إنشاء حساب من خلاله.

الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين على موقع دعم مصر

1 – إصدار بدل لبطاقة تموين.

2 – إصدار بطاقة تموين جديدة.

3 – إصدار بطاقة فصل اجتماعي.

4 – النقل من محافظة إلى أخرى.

5 – فصل اجتماعي لمستفيد من بطاقة لأخرى.

6 – تحويل مستفيدي الخبز إلى مستفيدى تموين.

7 – إضافة أفراد جدد.

8 – إضافة الزوجة غير المقيدة تموينيا.

9 – تفعيل البطاقة واستلام الرقم السري.

10 – إعادة إرسال الرقم السري.

11 - استعلام عن صرف البطاقة.

12 – استعلام عن حالة طلب.

ويبحث العديد من المواطنين على خدمة الاستعلام عن البطاقة التموينية عبر موقع دعم مصر، والتي تشمل:

خطوات الاستعلام عن بطاقة التموين بالاسم

** الدخول على موقع دعم مصر من هنا .

** الضغط على استعلام عن مكاتب التموين من هنا .

- كتابة اسم المستخدم

- كتابة كلمة المرور

- ثم اختيار نوع الاستعلام

- النقر على كلمة «اعرض»، لتظهر بيانات البطاقة التموينية بالاسم.