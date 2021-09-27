حظك اليوم برج الأسد الإثنين 27-9-2021 مهنيا وعاطفيا

يتصف مولود برج الأسد بأنّه شخص ملفت للأنظار و يجذب اهتمام الجميع أينما وجد، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الأسد مهنيا

القمر في منزل الأصدقاء يجعل اليوم مناسبا للحصول بسهولة على دعم البعض، وقد تقضي أوقاتا رائعة مع أشخاص مخلصين.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيا

رغم التشوش.. تبدو ساحرا وإذا كنت خاليا قد تتحول علاقة صداقة لعلاقة حب.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة كارول سماحة، ويوافق تاريخ ميلادها 25 يوليو.