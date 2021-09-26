توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. رياح نشطة وشبورة خفيفة ببعض المناطق

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية بيانًا بشأن حالة الطقس المتوقعة خلال الثلاثة أيام المقبلة، في الفترة من غد الإثنين 27 سبتمبر، وحتى الأربعاء الموافق 29 من الشهر ذاته.

ويتوقع خبراء الأرصاد، أن يسود البلاد نهارًا طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويكون لطيف ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على باقي الأنحاء.

ويتوقع الخبراء أن تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية والغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، كما تتكوّن الشبورة المائية صباحًا في الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة على النحو التالي:

درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 27 سبتمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 20.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 الصغرى 20.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 22.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 22.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 28 سبتمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 21.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 الصغرى 21.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 22.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 22.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 29 سبتمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 21.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 الصغرى 21.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 22.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 25.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 22.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24.