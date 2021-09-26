الصحة تكشف حقيقة دمج لقاح كورونا بلقاح الإنفلونزا الموسمية

قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة لشؤون الأبحاث، إن الدراسات والأبحاث على فيروس كورونا ما زالت مستمرة لإيجاد حلول علمية لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وتابعت مستشارة وزيرة الصحة لشؤون الأبحاث في تصريحات خاصة لـ«الوطن» لقاح كورونا من المتوقع أن يكون لقاحا موسميا كلقاح الإنفلونزا الموسمية ومن المقرر أن يعطى عن طريق الأنف.

دمج لقاح الإنفلونزا بلقاح كورونا قيد الدراسة

وأوضحت الدكتورة نهي عاصم، أن فكرة دمج لقاح فيروس كورونا والإنفلونزا الموسمية هي فكرة قيد الدراسة والبحث كالعديد من الحلول التى تجرى مناقشتها بشكل مستمر لوضع حلول للجائحة «مش كل سنة هجيب الناس وأديهم حقن الموضوع زي لقاح الإنفلونزا في منه ثلاثي ورباعي»، وعن تطعيم الأطفال، التطعيم المعروف حتى الأن هو لسن مافوق الـ18 عاما، والأقل من 18عاما هناك دراسات تجرى في التوقيت الحالى للوقوف على نوع اللقاح وتوقيت بدء عملية التطعيم.

وعن الوضع الوبالئي في مصر، أكدت أن المنحنى الوبائي لفيروس كورونا مطمئن، ومصر من الدول الأكثر أمانا من كورونا، وهناك زيادة في أعداد إصابات فيروس كورونا نظرا لاقتراب الدخول في ذروة الموجة الرابعة التى تختلف كثيرا عن الموجات الثلاثة السابقة من حيث معدلات الوفيات، وكذلك عنصر التطعيم وحرص الدولة المصرية على تطعيم أكبر عدد من المواطنين بنهاية العام الجاري، وكذلك التنويع فى مصادر لقاحات كورونا.

المنحنى الوبائي لفيروس كورونا فى مصر

وفي سياق متصل، ناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة الإسراع فى التسجيل على موقع لقاح كورونا للمساهمة فى الحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس، وطالبت الوزارة المواطنين بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الإجتماعى والمداومة على غسيل اليدين والبعد عن الزحام.

وأكدت وزارة الصحة والسكان استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية.