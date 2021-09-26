أعراض كورونا حال الإصابة بالفيروس بعد اللقاح.. منها كحة وسيلان بالأنف

قال مصدر مسؤول في وزارة الصحة والسكان، إنّ لقاحات كورونا لا تمنع الإصابة بالفيروس، لكنها تعمل على تخفيف شدة الأعراض وتجعلها بسيطة ومتوسطة، كما تخفف الضغط على المنظومة الصحية، موضحا أنّه حال إصابة أي مواطن حاصل على لقاح كورونا بالفيروس، تكون إصابته بسيطة، ويتم عزله في المنزل فقط أسبوع أو 10 أيام على الأكثر.

أعراض الإصابة بكورونا بعد الحصول على اللقاح

وأوضح المصدر لـ«الوطن»، أنّ الأعراض التي تظهر على مصابي كورونا بعد الحصول على اللقاح، تشبه إلى حد كبير أعراض نزلات البرد والإنفلونزا، وتتمثل في «ارتفاع درجة الحرارة، سيلان الأنف، الكحة المصحوبة ببلغم، آلام في الجسم، إحساس بالقيء، آلام في المعدة، وسعال شديد».

اللقاح يقلل معدلات الإصابات والوفيات

وأضاف المصدر، أنّ «الوضع مطمئن» وأنّه حال الإصابة بفيروس كورونا بعد الحصول على الجرعة الأولى من اللقاح، ينتظر المصاب 28 يوما قبل التطعيم بالجرعة الثانية، مناشدا المواطنين الحصول على اللقاح، لما له من أهمية لتقليل معدل الإصابات والوفيات، الذي انعكس في الموجة الرابعة حتى الآن.

ونفى المصدر، تغيّر أعراض كورونا منذ ظهور الجائحة حتى الآن، مؤكدا أنّ أعراض «دلتا بلس» تشبه أعراض كورونا: «ليس كل مصاب بكورونا مصاب بالمتحور دلتا بلس».

ولفت المصدر، إلى أنّ «دلتا بلس» ليس الأخطر لكنه الأسرع في الانتشار، مضيفا أنّ وزارة الصحة والسكان، أضافت في الإصدار الخامس لبروتوكولات كورونا، أدوية مناعية لمواجهة تحورات كورونا عامة، وهناك تشديدات للتعامل باحترافية مع البروتوكول المحدّث، حيث جرى تدريب الأطقم الطبية بمستشفيات العزل الصحي عليه.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الصحة والسكان، رفع اعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية، لمتابعة الموقف الوبائي للفيروس لحظة بلحظة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية.