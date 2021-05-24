مدارس فنية لإنتاج الزي المدرسي بأسعار مخفضة في دمياط

وجهت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إلى تخصيص عدة مدارس تابعة للتعليم الفني لإنتاج الزي المدرسي بأسعار مخفضة أقل مما تباع في الأسواق وذات جودة عالية للمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطن الدمياطي.

وأكدت في بيان لها اليوم أن مديرية التربية والتعليم، خصصت مدرسة دمياط الصناعية بنات ومدرسة فارسكور الصناعية بنات ومدرسة كفر سعد الصناعية بنات ومدرسة دمياط الجديدة العسكرية الصناعية المشتركة ومدرسة الدكتور رفعت المحجوب العسكرية الصناعية المشتركة لإنتاج الزي المدرسي.

وشددت على ضرورة الاهتمام بجودة المنتج وتخفيض الأسعار عن الأسواق للحد من ظاهرة غلاء أسعار الزي المدرسي على مستوى المحافظة والقضاء على ظاهرة الاحتكار لبعض المصانع المصنعة للزي.

وفي وقت سابق عقد عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اجتماعاً موسعاً مع مديري عموم الإدارات التعليمية بحضور عبد الرازق الزيني، وكيل المديرية، لمناقشة استعدادات المديرية لعقد امتحانات النصف الأول وبحث استعدادات المدارس لبداية النصف الثاني من العام الدراسي الجاري.

وأكد وكيل الوزارة أنه وجه برفع درجة الاستعداد القصوى بالمدارس وتجهيزها لاستقبال الطلاب للامتحانات النصف الأول من العام الدارسي واستقبال الطلاب لبداية التيرم الثاني، مشددا على الانتهاء من كافة الإجراءات الاحترازية وتعقيم المدارس، وأوضح «عثمان»، أنه وجه بتفعيل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية للمتابعة مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، وتشكيل غرفة عمليات خاصة بالامتحانات.

وطالب مديري الإدارات بتكليف الموجهين الأوئل بوضع الامتحان، مع ضرورة تقسيم المدارس إلى قطاعات، وعدم توحيد الامتحان على مستوى الإدارة مؤكدا على الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية التي أقرتها الوزارة في ظل الظروف الاستثنائية ومراعاة الامتحان والامتحان الاحتياطي.