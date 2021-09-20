توزيع الزي المدرسي على 6500 تلميذ ببني سويف

افتتح الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، المعرض السنوى لتوزيع الزي المدرسي على 6500 تلميذ من أبناء الأسر الأولى بالرعاية، والذي نظمته مؤسسة نهضة بني سويف بنادي المعلمين، تحت رعاية المحافظ، بمناسبة العام الدراسي الجديد.

حضر الإفتتاح إحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن، والدكتورهاني رجائي وكيل مديرية التربية والتعليم، والدكتور أشرف فاروق نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة، والمحاسب هاني الجويلي رئيس المدينة، مصطفى الديب نقيب معلمي بني سويف، وليد حسين المدير التنفيذي للمؤسسة،وذلك في اطار التعاون المشترك بين المحافظة ومؤسسات المجتمع المدني في دعم احتياجات المواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية.

محافظ بني سويف يتفقد المعرض

وتفقد المحافظ جانباً من أقسام المعرض، الذي يستمر 11 يوماً، ويضم تشكيلات متنوعة ومقاسات وأحجام مختلفة من «مرايل وسراويل وأحذية»، لإتاحة الفرصة أمام الأطفال للاختيار بما يتناسب مع رغباتهم وأذواقهم، حيث حرص محافظ بني سويف على مشاركة التلاميذ فرحتهم بتسليم الزى، معبراً عن سعادته لوجوده بينهم ومشاركتهم هذه المناسبة، ومثمناً جهود مؤسسة نهضة بني سويف في المجال التطوعي والخيري والذي يسهم في توفير الرعاية والدعم للفئات والأسر الأكثر احتياجًا خاصة مع اقتراب الدراسة.

وأشاد المحافظ بالتعاون المثمر بين الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني مع أجهزة ومؤسسات الدولة في تنفيذ مبادرة «حياة كريمة»، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويتم من خلالها تنفيذ العديد من المشروعات والجهود المبذولة بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني لتقديم خدمات أفضل وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، مؤكدًا أن المحافظة تسعى من خلال التكامل مع شركاء التنمية من المؤسسات الخيرية والأهلية والقطاع الخاص باعتبارها شريكًا أساسيًا للمحافظة في مجال تحسين مستوى معيشة المواطن وتوفير متطلباته واحتياجاته الأساسية بالمستويات المطلوبة واللائقة.

اختيار التلاميذ وفق بحوث اجتماعية بالتعاون مع التضامن الاجتماعي

من جهته أضاف وليد حسين، المدير التنفيذي للمؤسسة، أن الأطفال تم اختيارهم طبقًا لبحوث اجتماعية قام بها فريق من الباحثين بلجنة التنمية الشاملة المستدامة التابعة للمؤسسة بالتنسيق مع الوحدة المحلية والتضامن الاجتماعي لاختيار الأسر الأكثر احتياجًا بكافة قرى ومراكز المحافظة، وبحسب المعايير والضوابط التى حددتها المؤسسة، مشيرًا إلى تقديم زي مدرسي لكل طفل وطفلة في مرحلة التعليم الأساسي، بجانب حذاء وكمامة متعددة الاستخدام، إضافة إلى تكفل المؤسسة بسداد المصاريف الدراسية لهم بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم.