موسيماني ينتظر «طوق نجاة» للاستمرار مع الأهلي

شهدت الساعات الماضية تطورات جديدة في ملف تعاقد الأهلي مع بديل الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد قرار إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بالتعاقد مع بديل موسيماني قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد، في ظل خسارة لقبي الدوري الممتاز والسوبر المحلي، قررت الإدارة استمرار موسيماني لحين حسم لقب كأس مصر.

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي، أنّه كان هناك قرار بإقالة موسيماني حال خسارته من إنبي أمس السبت، إلا أنّ فوز الأهلي على إنبي بهدف دون رد على ستاد الإسكندرية في دور الـ16 من مسابقة كأس مصر، أجّل قرار إقالة المدرب الجنوب أفريقي.

وتابع المصدر، أنّ التتويج ببطولة كأس مصر «طوق نجاة» موسيماني من الإقالة والرحيل عن صفوف الأهلي، خاصة أنّ إدارة النادي ترفض فكرة خسارة جميع البطولات المحلية في موسم واحد.

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