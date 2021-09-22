«درة» تبكي بصحبة زوجها في معرض مقتنيات أطفال فلسطين (صور)

حرصت النجمة درة على زيارة معرض «66 لعبة» في أحدث ظهور لها، برفقة زوجها المهندس هاني سعد، مساء أمس الثلاثاء بأحد فنادق القاهرة، وهو المعرض الذي يعرض 66 قطعة من مقتنيات الأطفال الفلسطينيين الذين راحوا ضحايا العدوان الصهيوني على غزة، والمعرض رؤية وإخراج فني للمهندسة ششة كمال.

درة تدخل في نوبة بكاء.. خلال جولتها بالمعرض

وتجولت «درة» بين قاعات العرض وفي بداية جولتها حرصت على التقاط الصور بهاتفها المحمول، ثم توقفت أمام المقتنيات التي تتضمن ألعاب الأطفال، وملابسهم وحقائبهم المدرسية ورسوماتهم الملونة وكلماتهم المدونة على كتب الدراسة، وعندها توقفت درة عن التصوير، وبدأت متأثرة ودخلت في نوبة بكاء، ساندها زوجها وحاول التخفيف عنها بلمسات حانية.

درة: المعرض فكرته رائعة.. ولكنه وجع قلبي بزيادة

وعلقت «درة» على المعرض قائلة لـ«الوطن»: فكرته رائعة طبعا، ومؤثر أوي وبيوجع القلب بزيادة، والمصممة ششة كمال اللي عاملة المعرض فكرت في فكرة عظيمة، قدمت تفاصيل ملموسة من حياة ضحايا الأصوات والمؤثرات شديدة التأثير، ومش عارفة أقول إيه لأهاليهم، ربنا يصبرهم، نفسي وأمنية من ربنا أن يتوقف قتل الأطفال في فلسطين خاصة وأنهم ليس لهم دخل في شيء، وأن يعيشوا في سلام، كما أن المعرض مؤثر جدا ومبهر فنيا.

كانت الفنانة التونسية درة قد احتفلت بزواجها من المهندس هاني سعد، في نوفمبر الماضي، في حفل زفاف كبير في الجونة، بحضور أصدقائها من رموز الفن.

وكانت الفنانة دُرة، قد احتفلت بتكريمها في حفل أيام القاهرة للدراما العربية في الدورة الثانية، والذي أقيم يوم الأحد بدار الأوبرا برئاسة الفنانة إلهام شاهين.

ومن ناحية أخرى يعرض حاليا مسلسل «زي القمر» للفنانة درة على الشاشات الفضائية، واحتفلت الفنانة عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، بتصدر مسلسل زي القمر التريند، وعلقت قائلة: «الحمد لله نهاية مسلسل زي القمر تريند رقم 1 على تويتر».

يشارك درة في بطولة حكاية «غالية»، من مسلسل «زي القمر» العديد من النجوم، مثل مراد مكرم، وفرح يوسف، وفراس سعيد، وعدد آخر من النجوم، إخراج شيرين عادل، وتأليف أحمد حسني وأحمد فرغلي، وإنتاج سينرجي ومها سليم.