سلوى خطاب تكشف كواليس قصة حبها مع المخرج أسامة فوزي: بدأت في المعهد

كشفت الفنانة سلوي خطاب عن طبيعة علاقتها بزوجها المخرج الراحل أسامة فوزي الذي وافته المنية، العام قبل الماضي، عن عمر ناهز 58 عاما.

سلوى خطاب عن زوجها الراحل: مش قادرة أقول عنه «المرحوم»

وقالت خطاب في ندوة تكريمها بمهرجان الإسكندرية السينمائي، «مش قادرة أقول عنه المرحوم، الحقيقة إنه كان مخرج متميز ومثقف، وعلاقتي معه بدأت من أيام المعهد العالي للفنون المسرحية، حيث انجذبت إليه لإنه كان شخصية محبة للفن بحكم إن والده المنتج جرجس فوزي، وشقيقه المخرج هاني جرجس فوزي».

وأوضحت أنها وقت زواجها من أسامة فوزي كان حينها مساعد مخرج، وعاش فترة من الإحباط لإنه لم يكن متحمسا لأي سيناريو يتلقاه، ولكنها كانت تحمسه وتعطيه طاقة من الأمل والتفاؤل.

سلوى خطاب: أسامة فوزي أصر على مشاركتي في «عفاريت الأسفلت»

وأشارت إلي أنه وقع في غرام سيناريو فيلم «عفاريت الأسفلت»، متابعة: «طلب مني آنذاك المشاركة في الفيلم، ولكني كنت لا أرغب في وجودي، منعا لأي قيل وقال قد يثار عن مشاركتي باعتباري زوجة المخرج، ولكنه أصر علي وجودي وبالفعل قبلت الدور الذي نقلني لمرحلة أخرى في مسيرتي».

وأكدت «خطاب»، أن زوجها كان يرفض الحديث في العمل وقت وجودهما في المنزل، واعتبرته واحدا من أهم المخرجين رغم قلة إنتاجه.

وتطرقت الفنانة سلوى خطاب في ندوة تكريمها إلى عدد من المواقف والتفاصيل في حياتها الفنية، إضافة إلى كواليس أعمالها التي جمعتها بكبار الفنانين، من بينهم الراحلة سناء جميل التي توطت علاقتهما بصورة كبيرة بعد تعاونهما معا في مسلسل «الامتحان»، وظلت علاقتهما متوطدة حتى رحيلها.

وشهدت الدورة 37 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، الذي انطلقت فعالياته مساء أمس وتستمر حتى 30 سبتمبر الجاري، تكريم عدد من الفنانين والمبدعين من بينهم خالد الصاوي، سلوى خطاب، المخرج عمر عبد العزيز بالإضافة إلى الناقدة خيرية البشلاوي والكاتبة الراحلة كوثر هيكل.