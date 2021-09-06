إلهام شاهين: «خسارتي من الأفلام كبيرة جدا.. منصحش حد يعمل زيي».. فيديو

قالت الفنانة إلهام شاهين، إنّ المكسب الأدبي للأفلام بالنسبة لها، هو الأقوى من المكسب المادي، «الفلوس بتيجي وتروح، بالرغم أن دلوقتي مبقتش تيجي، بتروح بس، لكن فعلا ببقى سعيدة جدًا لما بعمل فيلم وألاقيه فيلم مشرف وبيلف في مهرجانات العالم واسم مصر بيتقال بقوة لما ياخد أحسن فيلم أو ممثلة».

شاهين: كل الفنانين وكرو فيلم «يوم للستات» حصلوا على جوائز

وأضافت «شاهين»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، المذاع على شاشة القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، الأحد، أنّ فيلم «يوم للستات»، الذي أنتجته، حصل على 21 جائزة، وجميع الفنانين المشاركين فيه حصلوا على جوائز بسببه، مثل الفنان محمود حميدة والفنانة نيللي كريم، والفنانة ناهد السباعي، والفنان أحمد داوود، كما أن كل «كرو» الفيلم حصل على جوائز، مثل التصوير والديكور والإنتاج والإخراج والسيناريو، «مفيش حد مخدش جوايز».

«يوم للستات» رفع اسم مصر 21 مرة في المهرجانات

وتابعت الفنانة إلهام شاهين: «لما اسم مصر اترفع 21 مرة في المهرجانات بفيلمي بحس بفخر شديد، وآخر مهرجان الفيلم شارك فيه كان في بلدة تتارستان بروسيا، فيلم يوم للستات لوحده خد فيه 3 جوائز، وده شئ حقيقي مفرح جدا».

مرجعليش حاجة من إنتاج الأفلام.. والسينما فن وصناعة وتجارة

وواصلت إلهام شاهين: «مكسبي الأدبي اللي أخدته من الإنتاج كبيرة جدا، لكن خسارتي المادية كبيرة جدا، مرجعليش حاجة من الأفلام، آة مبسوطة بس مش صح أشجع حد يعمل زيي لأن السينما فن وصناعة وتجارة، فيه ناس بتحط التجارة نمبر وان، لكن أنا مش بحط مبدأ التجارة خالص، ولكن فن وصناعة فقط».

أنا بفكر بمنطق آخر غير المنتجين

واستكملت إلهام شاهين: «المنتج المحترم هو اللي بيقول أنا مش هاممني أكسب بس في نفس الوقت ميخسرش، ودي الشطارة، يعني الفلوس اللي حطها ترجعله زي ما هي، وده في حد ذاته بردو خسارة، لأن الفلوس مشتغلتش، وأي منتج مش بيوافق على الكلام ده، وهيقول طب أنا أعمله ليه؟، لكن بالنسبة ليا لو أنتجت ورجعتلي نفس الفلوس ومكسبتش حاجة هيبقى ده المكسب الأدبي، أنا بفكر بمنطق آخر غير المنتجين».