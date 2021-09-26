عقوبة التنقيب عن الآثار تصل إلى المؤبد وغرامة 10 ملايين جنيه

بعد انتشار وقائع التنقيب عن الآثار التي شغلت رواد مواقع التواصل الإجتماعي، خاصة قضية «الآثار الكبرى»، المتهم فيها النائب البرلماني السابق علاء حسانين والمعروف إعلاميا بـ«نائب الجن والعفاريت» و16 متهما آخرين، وذلك للتنقيب عن الآثار، وحيازة كمية كبيرة من التماثيل والقطع الأثرية، تستعرض «الوطن» عقوبة التنقيب عن الآثار خلال السطور التالية:

عقوبة التنقيب عن الآثار في القانون المصري

وتأتي عقوبة التنقيب عن الآثار من خلال قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، والمُعدل بقانون رقم 91 لسنة 2018، حيث ينص القانون على أن يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على 10 ملايين جنيه، كل من هرب أثر إلى خارج البلاد.

ونصت المادة 42 من القانون السابق ذكره، على عقوبة سرقة الآثار بقصد التهريب، والتنقيب عنها، بأن يعاقب المتهم بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه.

وتكون العقوبة التي تواجه المتهمين بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل شخص قام بهدم أو أتلف عمدا الآثار، أو أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار.

وكانت النيابة العامة، وجهت في وقت سابق، لـ حسن راتب، تهمة تمويل النائب البرلماني السابق علاء حسانين، والمعروف بنائب الجن والعفاريت على خلفية «قضية الآثار الكبرى».

تجديد حبس علاء حسانين وحسن راتب في قضية «الآثار الكبرى»

وكان قاض المعارضات، أمر في وقت سابق بتجديد حبس النائب البرلماني السابق و16 آخرين 45 يوما على ذمة التحقيقات.

كما أمر قاض المعارضات، بحبس حسن راتب وآخرين 45 يوماً على ذمة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة في الواقعة.