إنشاء مصنع لتدوير المخلفات ومحطة وسيطة بمركز المنيا

شهد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الاجتماع الأول للجنة العليا لإدارة المخلفات الصلبة، المرحلة الثالثة، بحضور محمد فتحي مدير المشروع، محمود الأصنعي مدير إدارة المخلفات الصلبة، عبد الحميد البركاوي وكيل وزارة الري، ندى عاشور مدير إدارة البيئة بالمحافظة، ومديري إدارات المخلفات الصلبة بالمراكز.

وأكد المحافظ الاهتمام الشديد بدعم منظومة المخلفات الصلبة، وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتفعيلاً لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة، لافتا إلى أن مشكلة المخلفات الصلبة والتخلص الآمن منها تعد من أكثر التحديات التي نعمل على حلها، حيث ستتضمن المرحلة الثالثة من مشروع إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، إنشاء مصنع حديث بالطريق الصحراوي الغربي غرب مدينة المنيا بقرية طوخ الخيل، لإعادة تدوير المخلفات البلدية وإنتاج السماد العضوي بطاقة 500 طن / يوم، كما سيجري إنشاء محطة وسيطة.

المصنع يساهم في إنهاء مشكلة المخلفات

وأضاف أن المصنع سيساهم بشكل كبير في التخلص من مشكلة المخلفات، والتي تعد من أهم الملفات التي توليها المحافظة اهتماما كبيرا، ضمن تنفيذ تكليفات وزارة التنمية المحلية، حيث سيستقبل المصنع الجديد المخلفات من مدينتي المنيا وأبو قرقاص ومراكزهم، وتم إنشاء مصنع بمدينة العدوة في المرحلة الثانية للمشروع عام 2018.

وأعرب المحافظ عن خالص شكره لوزارتي التنمية المحلية والبيئة على الاهتمام الكبير بالمنيا، معلنا دعمه الكامل لجميع البرامج والمبادرات الخاصة بإدارة المخلفات بالمحافظة من خلال مصانع تدوير المخلفات والمحطات الوسيطة، لتسهيل نقل المخلفات إلى المصانع وتعظيم الاستفادة منها فضلًا عن تفعيل منظومة جمع القمامة من المنبع بالإضافة إلى حملات التوعية والجهود المبذولة مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز للتوعية بأهمية التخلص الآمن من المخلفات الصلبة من أجل الحفاظ على صحة المواطنين.

استراتيجية لتحديث نظام إدارة المخلفات في المنيا

وقدم المهندس محمد فتحي، مدير مشروع إدارة المخلفات الصلبة، عرضا تفصيليا حول الموقف التنفيذي للمشروع، مؤكدا أن وزارة البيئة وضعت من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات WMRA وبالتعاون مع محافظة المنيا، استراتيجية لتحديث وتطوير نظام إدارة المخلفات في محافظة المنيا بالاستفادة من الخبرة والتقنيات الإيطالية في هذا المجال، لافتا أن المرحلة الثالثة للمشروع ستتضمن العديد من الأهداف منها رفع قدرات الإدارة العامة للمخلفات الصلبة في محافظة المنيا من خلال تقديم الدعم الفني لمراجعة وتنفيذ المخطط الرئيسي للمحافظة الذى أعده جهاز تنظيم إدارة المخلفات عام 2018، إلى جانب رفع مستوى الوعي العام في محافظة المنيا حول أفضل ممارسات نظام إدارة المخلفات الصلبة وفقًا للمخطط الرئيسي المعد، والترويج للعادات الصحيحة التي تدعم تطوير التخلص الآمن من المخلفات ومعالجتها في المحافظة.

واستعرضت سامية جلال ومحمد الزيات، ممثلا فريق العمل لاستشاري المشروع، عرضا تفصيليا لنطاق عمل المشروع والجدول الزمني، ومهام اللجنة رفيعة المستوى والغرض منها وكذلك الأنشطة التي تم تنفيذها خلال شهري يوليو وأغسطس واستعرض النتائج الأولية وكذلك خطط العمل المستقبلية والمستهدف حتى شهر نوفمبر 2021.