التنمية المحلية: هدفنا تحويل المدن المصرية إلى «خضراء»

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، إن المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة توليها القيادة السياسية اهتماما كبيرا من أجل تنفيذها في كل محافظات الجمهورية بعدما رصدت القيادة السياسية التمويل المناسب لها.

قاسم: شراكات استراتيجية كثيرة مع الوزارات المعنية

وأضاف «قاسم»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «DMC»، اليوم السبت، أن ذلك يأتي من أجل تحسين جودة الهواء وبشراكات استراتيجية كثيرة مع الوزارات المعنية منها على سبيل المثال وزارة البيئة والتنمية المحلية والنقل والصحة، «إحنا بنأكد أن المدن المصرية يجب أن تكون مدن خضراء».

قاسم: الدولة اتخذت خطوات جادة في هذا المسار

وأوضح أن هناك اتفاقية استراتيجية وقعتها الحكومة المصرية مع صندوق البنك الدولي من أجل إدارة المخلفات الصلبة والإشراف على نقلها داخليا في محافظات القاهرة الكبرى والجيزة والقليوبية، لافتا إلى أن الدولة اتخذت خطوات جادة في هذا المسار، وتمثلت في التأكيد على أتوبيسات هيئة النقل العام في القاهرة بأن يتم تحويل إدارة المسارات الخاصة بهم في الخطوت المختلفة حتى تلتزم كل الإدارات بالرشد والتخطيط الداخلي وتحويل الأتوبيسات من العمل للسولار للغاز الطبيعي أو الكهرباء.

وأكد أنه ولتنفيذ ذلك تم الاستعانة بـ100 أتوبيس تعتمد على التشغيل عبر الطاقة الكهربائية وفي إدارتها وصيانتها، بخلاف محطات الشحن المخصصة لها، وهو ما جرى تخطيطه مع البنك الدولي، «بدأنا في المشروع ده مع البنك الدولي من سبتمبر 2019، ودلوقتي إحنا في مرحلة التنفيذ».

وأشار إلى أنه وبالنسبة لإدارة المخلفات فيتطلب ذلك التخطيط والتنفيذ والإشراف والإدارة عليها، «إحنا في وزارة التنمية المحلية بنقوم بيها بشراكة استراتيجية مع المحافظات، والجزء المتعلق بالكوادر البشرية لإدارة الملف يجب أن يدار بعلم، والمنظومة الجديدة حريصة بأن تكون البنية التحتية وعقود التشغيل مواكبة للمواصفات التي أقرها القانون».

وتابع: «إحنا بدأنا التنفيذ دلوقتي وفيه شركات استلمت مننا مناطق شرق وغرب القاهرة بأحيائها، وفيه إدارات في المحافظات بكوادر بشرية مؤهلة تقوم بعمليات المتابعة، وحريصين بأن تكون هناك منظومة متكاملة لإدارة الملف».