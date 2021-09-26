«الإسكندرية القومي» يطلق ورشة «الرسم الأثري 3D» للترويج للمباني التراثية

خطوة جديدة اتخذتها إدارة متحف الإسكندرية القومي، ضمن سلسلة الأنشطة الثقافية التعليمية والفنية التي يقيمها المتحف، حيث أطلق ورشة تحت عنوان: «الرسم الأثري المعماري بمنظور 3D»، لتعليم الأطفال والشباب طرق رسم المباني المعمارية الأثرية لغرس الثقافة الأثرية لدى أبناء مصر، مستغلين الصفحة الرسمية للمتحف للوصول إلى أكبر عدد ممكن في ظل الالتزام بأعداد قليلة خلال فترة جائحة كورونا.

ووفقاً لما نشرته الصفحة الرسمية ل«متحف الإسكندرية القومي»، فإنه تم إطلاق الجزء الأول من الورشة، حيث تم عرض فيديو تعريفي للتعرف على التراث الحضاري الذي خلفه لنا المصري القديم من مبانٍ معمارية أثرية.

ورشة رسم مبان معمارية أثرية

وتضمن مقطع الفيديو الذي بلغ نحو 7 دقائق، مجموعة مبانٍ معمارية أثرية، تمثلت في: «معبد الدير البحري بالأقصر للملكة حتشبسوت، عصر الدولة الحديثة، الأسرة 18»، مع تنفيذ عرض تقنية «الصوت والضوء» خلال الورشة، وذلك في إطار ثقافي تعليمي مختلف، مؤكدين أنه سيتم اصطحاب المجموعة بجولة إرشادية داخل قاعات عرض المتحف للتعرف على مقتنيات المتحف الفريدة.

في سياق آخر، استقبل متحف الإسكندرية القومي مجموعة من جمعية «أبشر» لذوي الاحتياجات الخاصة بمرافقة الدكتورة سلوى أحمد عبد الله مدير عام متحف الموزاييك، فاطيما سعد الخواسك مدير عام النشاط الثقافي بالإسكندرية سابقًا، لتَعْرِيفِهم بمُقْتَنيات ومَعْروضات المتحف خِلال جَوْلَة إرشاديَّة داخل أقسام وقاعات المتحف.

تدريب طلبة كلية السياحة والفنادق في متحف الإسكندرية القومي

فيما شهد متحف الإسكندرية القومي جانبا من احتفالية انتهاء فترة تدريب طلبة كلية السياحة والفنادق قسم الإرشاد السياحي جامعة السادات بمحافظة المنوفية، حيث تم توزيع شهادات إتمام التدريب على جميع الطلبة، كما تم توزيع شهادات تقدير على السادة المحاضرين من أمناء المتحف والذين ساهموا في إنجاح تلك الفترة.