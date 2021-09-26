«مستثمرو السياحة»: شركات روسية طالبت تسيير رحلات لمدينة مرسى علم

كشف الدكتور عاطف عبد اللطيف، عضو جمعية مستثمرو السياحة بمرسى علم عن زيادة الرحلات الوافدة لمدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، بداية من شهر أكتوبر المقبل، منوهًا بأن العديد من شركات السياحة البولندية والألمانية والتشيكية أبرمت تعاقدات مع العديد من فنادق مرسى علم بداية أكتوبر، وهناك حجوزات لم تتأكد حتى الآن من السوق الأوكراني، ويجرى تفعيلها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

الموافقة الروسية على تسيير رحلات لمرسى علم لم تصدر حتى الآن

وأضاف«عبد اللطيف» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن العديد من شركات السياحة والطيران الروسية تقدمت بطلبات للحكومة الروسية للحصول على موافقتها لتسيير رحلات إلى مدينة مرسى علم، أسوة بما حدث مع الغردقة وشرم الشيخ، مشيرًا إلى أن الحكومة الروسية لم توافق رسمًيا حتى الآن، متوقعًا أن تصدر روسيا موافقتها على تسييررحلات لمرسى علم قبل نهاية العام الجاري.

ارتفاع أعداد السياح الوافدين لمرسى علم بداية من شهر أكتوبر

أوضح «عبد اللطيف» أن الحركة السياحية الوافدة إلى مرسى علم ستشهد ارتفاعا خلال الموسم الشتوي المقبل، بعد فترة من التراجع خلال الشهور الماضية، وأن مطار مرسى علم الدولي والمنشآت الفندقية والسياحية بالمدينة جاهزة لاستقبال أية أعداد من السياح خلال الشهور المقبلة.

وأشار عضو جمعية مستثمرو السياحة بمرسى علم إلى أن العديد من الدول المصدرة للسياح إلى مصر حاليا مثل روسيا وأوكرانيا وألمانيا قررت زيادة رحلاتها إلى المدن السياحية بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر بداية من الشهر المقبل، وتابع: « روسيا على سبيل المثال قررت رفع عدد رحلاتها إلى شرم الشيخ أسبوعيًا إلى 25 رحلة ومثلهم للغردقة، كما قررت الشركات الألمانية زيادة رحلاتها لأكثر من 60 رحلة أسبوعية، فيما ستعود الحركة الوافدة من أوكرانيا لوضعها الطبيعى بداية من أكتوبر بعد أن تراجعت خلال شهور الصيف».

يشار إلى أن الموسم الشتوي الحالي سيشهد زيادة مطردة في أعداد السياح من العديد من الأسواق المصدرة للسياح لمصر وعلى رأسها ألمانيا وأوكرانيا وروسيا.