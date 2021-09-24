التقديم في وظائف وزارة التربية والتعليم 2021..الشروط والأوراق المطلوبة

يبحث الكثير من حاملي المؤهلات العليا عن تفاصيل التقديم في وظائف وزارة التربية والتعليم 2021 والشروط والأوراق المطلوبة، والتي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم، موضحة أن العمل في المدارس سيكون بنظام التطوع ولا يحق المطالبة بالتعيين بعد انتهاء العام الدراسي الجديد.

الأوراق المطلوبة للتقديم لوظائف التربية والتعليم 2021

- أصل شهادة المؤهل الدراسي.

- صورة الرقم القومي.

- شهادة تأدية الخدمة العامة للإناث.

- 6 صور شخصية للمتقدم.

- شهادة تأدية الخدمة العسكرية للذكور.

شروط التقديم في وظائف وزارة التربية والتعليم 2021

- أن يكون المتقدم لديه خبرة سابقة في أعمال التدريس.

- أن يكون المتقدم من حملة المؤهلات العليا التربوية.

- فحص الموقف الأمني للمتقدم قبل العمل.

- أن يكون ذو سمعة حسنة.

- أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة.

- اختيار المعلمين وفق الاحتياج الفعلي والعجز بالمدارس.

- تصنيف المقبولين وفقاً للمواد الدراسية والتوزيع الجغرافي قبل الاستعانة بهم.

- عدم المطالبة بالتعيين.

- عدم اشتراك المتطوعين في أعمال الامتحانات أو لجان النظام والمراقبة.

-لا يجوز أن يكون النصاب للمعلم المستعان به أكثر من 24 حصة أسبوعياً.

- عدم المطالبة بالتعيين فيما بعد في المدرسة.

- يتم الصرف للمستعان بهم بموجب كشف استحقاق معتمد من مدير المدرسة ومسؤول شؤون العاملين وموجه أول المادة نظير مكافأة مقطوعة 20 جنيهاً للحصة.

«شوقي»: عدم اشتراك المتطوع في أعمال الامتحانات أو لجان النظام والمراقبة

وفي سياق متصل، أكد الدكتور طارق شوقي، أن الوزارة حريصة على الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2021-2022 لتحقيق عام دراسي منضبط بجميع المدارس، موضحاً أنه تم التأكيد على جميع المديريات والإدارات التعليمية بضرورة فتح التطوع للمعلمين بما يتفق مع التخصصات المطلوبة للعمل بنظام الحصة وطبقًا للشروط الواردة بالكتاب الدوري رقم 26 بتاريخ 2021/9/20.

وأضاف «شوقي» في بيان له، أن العمل بالمدارس يكون بنظام التطوع من حملة المؤهلات العليا التربوية، ويكون التطوع بمدارس لا يوجد بها طلاب مقيدين لهم صلة قرابة بالمتطوع حتى الدرجة الثانية، مشدداً على ضرورة مراعاة عدم اشتراك المتطوع في أعمال الامتحانات أو لجان النظام والمراقبة.