القبض على شخص يعالج المرضى بـ«الوخز» في اليدين والقدمين بالغربية

ألقت قوات الأمن بمحافظة الغربية القبض على أحد الأشخاص، يزعم قدرته على علاج المرضى دون اللجوء للأطباء، وذلك من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

جاء ذلك ضمن جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريم، خاصةً في مجال جرائم النصب والاحتيال على المواطنين وانتحال الصفة، حيث وصل بلاغ للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ضد أحد الأشخاص لنشره مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، زعم خلاله قدرته على علاج المرضى دون الحاجة للعرض على أطباء.

العثور على فيديوهات تثبت ارتكاب المتهم للواقعة

وأسفرت التحريات الفنية عن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه دون عمل ومقيم بدائرة مركز شرطة سمنود بمحافظة الغربية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، تم استهداف وضبط المذكور، وعثر بحوزته على مقص طبي «جيفت» وهاتف محمول، تبين بفحصه وجود آثار ودلائل على ارتكابه الواقعة، ووجود عدد من مقاطع الفيديو يظهر بها المتهم صحبة بعض المرضى الراغبين في تلقي العلاج، وكذا رسائل متبادلة مع ضحاياه، وبمواجهته اعترف بقيامه بعلاج المرضى عن طريق الوخز بالمراكز العصبية بالكفين والقدمين، بقصد تحقيق مكاسب مادية، مؤكدًا أنه تعلم تلك الطريقة العلاجية من خلال شبكة الإنترنت.