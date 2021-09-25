جهود «الداخلية» خلال أسبوع.. ضبط 397 مجرما وكشف غموض 68 حادثا

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي؛ لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع، عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط 62 متهمًا بأسلحة

تم استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي بحيرة المنزلة بنطاق محافظات «دمياط - بورسعيد - الدقهلية»، السحر والجمال بنطاق محافظتي «الشرقية والإسماعيلية»، ضُبط خلالها 62 متهمًا، وبحوزتهم 26 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 4 خزائن - 23 قطعة سلاح أبيض، كما ضبط 34 قضية اتجار بالمواد المخدرة، وتنفيذ 4564 حكما قضائيا متنوعا، و427 قضية متنوعة.

مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة

أسفرت الجهود في مجال ضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، عن مصرع 3 عناصر، وضبط 397 آخرين، وبحوزتهم 244 قطعة سلاح نارى – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة – كميات من المواد المخدرة المتنوعة، وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها قتل- سلاح – مخدرات - سرقة.

تم ضبط 797 قطعة سلاح ناري في مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، كما تم ضبط ورشتين لتصنيع الأسلحة النارية، وضُبط أيضًا 15 تشكيلًا عصابيا، ضمت 50 متهما، ارتكبوا 75 حادث سرقة متنوعة.

كشف غموض 68 حادثا

كشف غموض 68 حادثا متنوعا، أبرزها قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالي 104 متهمين.

كما تم تنفيذ 445658 حكما قضائيا، بإجمالي 35448 متهما، على النحو التالي:

1750 حكم جناية.

164882 حكم حبس.

213760 حكم غرامة.

65266 مخالفة.

ضبط 75441 قضية سرقة تيار كهربائي

تم ضبط 7867 قضية تموينية متنوعة، كما ضُبط 75441 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وبلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد 61٫489٫511 جنيه.

ضبط 1604 قضايا في مجال التهرب الضريبي، على النحو التالي:

- ضرائب عامة - ضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهى - تنفيذ أحكام - تحرى مدين.. بمبالغ مالية بلغت 4٫360٫495٫803 مليار جنيه – قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها، كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 1٫058٫776 مليون جنيه.

ضبط 25 قضية في مجال مكافحة جرائم النقد والتهريب - الاختلاس والإضرار بالمال العام– الاحتيالات المصرفية- غسل الأموال – الكسب غير المشروع، بقيمة إجمالية بلغت 82,907,220 مليون جنيه.

ضبط 3 تشكيلات عصابية، ضمت 7 متهمين، ارتكبوا 3 وقائع متنوعة، وضبط 1401 قضية متنوعة، أبرزها جرائم سرقات عامة - أموال عامة- حيازة مواد مخدرة.

ضبط 267 قضية في مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، كما ضُبط 1203 قضايا في مجال حماية الثروة السمكية.

في مجال الحد من انتشار فيروس كورونا

ضبط 1390 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بمضبوطات بلغت 7820 أرجيلة، وغلق 4749 محلا مخالفا لمواعيد الغلق.

ضبط 66143 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 65895 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال 248 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

في مجال مكافحة المخدرات

ضبط 1447 قضية اتجار في المواد المخدرة، وضبط خلالها 1602 متهما، بحوزتهم الآتي:-

كمية من مخدر البانجو، وزنت 1128٫895 كيلو جرام.

كمية من مخدر الحشيش المخدر، وزنت 202٫653 كيلو جرام.

كمية من مخدر الهيروين، وزنت 41٫330 كيلو جرام .

كمية من مخدر الآيس، وزنت 18٫74 كيلو جرام.

كمية من مخدر الإستروكس، وزنت 16٫38 كيلو جرام

كمية من مخدر الأفيون، وزنت 1٫803 كيلو جرام.

كمية من مخدر الفودو، وزنت 1٫40 كيلو جرام.

47,948 قرص مخدر.

في مجال ضبط المخالفات المرورية

ضبط 233190 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 36160 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 5146 موقفا عشوائيا.