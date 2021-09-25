الداخلية تطارد الخارجين عن القانون.. ضبط «كوكتيل مخدرات» و29 بلطجيا

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت الحملات، التي أطلقت على مدار 24 ساعة متواصلة، عن تحقيق عدة نتائج على النحو التالي:

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: تم ضبط 206 قطع سلاح ناري، بحوزة 169 متهمً، على النحو التالي:

13 بندقية آلية.

بندقية رصاص.

36 بندقية خرطوش.

15 طبنجة.

141 فردا محليا.

225 طلقة مختلفة الأعيرة.

15 خزينة متنوعة.

229 قطعة سلاح أبيض.

تنفيذ 86316 حكما قضائيا

في مجال تنفيذ الأحكام: تم تنفيذ 86316 حكما قضائيا على النحو التالي:

373 حكم جناية.

26623 حكم حبس جزئى.

4832 حكم حبس مستأنف.

42942 حكم غرامة.

11546 مخالفة.

في مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط تشكيلين عصابيين، ضما 8 متهمين، ارتكبوا 22 حادثا متنوعا.

ضبط 276 قضية مخدرات

في مجال ضبط قضايا المخدرات: تم ضبط 276 قضية مخدرات، بإجمالى 279 متهما، ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت 73,745 كيلو جرام.

كمية من مخدر الحشيش وزنت 49,226 كيلو جرام.

كمية من مخدر الهيروين وزنت 7,043 كيلو جرام.

كمية من مخدر الهيدرو وزنت 2,250 كيلو جرام.

كمية من مخدر الإستروكس وزنت 1,500 كيلو جرام.

كمية من مخدر الشابو وزنت 1,357 كيلو جرام.

كمية من مخدر الفودو وزنت 761 جراما.

كمية من مخدر الآيس وزنت 50 جراما.

كمية من مخدر الأفيون وزنت 3 جراما.

3002 قرص مخدر.

ضبط 29 بلطجيًا

ضبط 37 متهما في مجال ضبط المتهمين الهاربين.

ضبط 29 متهما في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة.

ضبط 329 دراجة نارية مخالفة.

ضبط 23541 مخالفة مرورية متنوعة.

تم فحص 60 من سائقي السيارات على الطرق السريعة؛ للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 12 منهم.